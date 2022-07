Iron Maiden triomfa davant de 50.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona | @ep

La banda britànica Iron Maiden ha triomfat aquest divendres en el seu retorn a Barcelona en un concert en l'Estadi Olímpic davant més de 50.000 espectadors, segons l'organització, en l'única parada a Espanya d'aquest tram de la gira 'Legacy of the Beast'.

El concert s'ha iniciat encara amb llum natural amb tres cançons del nou àlbum de la banda que lidera el cantant Bruce Dickinson i el baixista Steve Harris, 'Senjutsu': el tall homònim --primera aparició de la mascota Eddie com samurai--, 'Stratego' --després de la qual Dickinson s'ha dirigit el públic per primera vegada amb un 'Hola, Catalunya!'-- i 'The writing on the wall', presidits per un escenari inspirat en un temple oriental.

Al llarg del concert, l'escenari ha anat mutant en un joc amb la iconografia dels àlbums de la banda al llarg de les seves quatre dècades de carrera, d'acord amb els temes que el grup interpretava.

Aquests tres primers temes han estat l'únic acostament de la banda al seu nou treball i a partir del quart, 'Revelations', ha anat recorrent l'ampli catàleg del grup, oferint temes de les seves diferents etapes, amb major presència d'èxits dels anys 80 i 90.

Dickinson, després d'assenyalar que és fantàstic tornar a Barcelona i reunir-se finalment amb el públic després de dos anys --el concert estava inicialment previst per a l'estiu de 2020--, ha donat pas a una enèrgica 'Blood brothers', la mística 'Sign of the cross', amb paper destacat dels guitarristes Dave Murray, Adrian Smith i Janick Gers, i 'Flight of Icarus'.

Un públic entregat ha corejat la celebrada i clàssica 'Fear of the dark', abans de seguir amb les no menys corejades i clàssiques 'Hallowed be thy name', 'The number of the beast' i 'Iron Maiden', que han tancat el set principal del repertori.

Els clàssics han continuat en els bises amb 'The trooper' --nova aparició d'Eddie com a soldat--, 'The clansman' i 'Run to the hills', abans de concloure el concert amb 'Aces high', amb la qual Iron Maiden s'ha acomiadat després d'una hora i 50 minuts de xou i una quinzena de temes.