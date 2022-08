La tinent Uhura de Star Trek

L'actriu i cantant Nichelle Nichols , millor coneguda com l'oficial de comunicacions de Star Trek, la tinent Uhura, va morir dissabte a la nit a Silver City, Nou Mèxic. Ella tenia 89 anys.

“Lamento informar-los que una gran llum al firmament ja no brilla per a nosaltres com ho ha fet durant tants anys”, va escriure el seu fill Kyle Johnson al lloc web Uhura.com. "No obstant, la seva llum, com les galàxies antigues que ara es veuen per primera vegada, romandrà perquè nosaltres i les generacions futures gaudim, aprenguem i inspirem".

Nichols va ser una de les primeres dones negres que va aparèixer en una important sèrie de televisió , i el seu paper com la tinent Nyota Uhura a la sèrie de televisió original va ser innovador: una dona afroamericana el nom de la qual prové d'Uhuru, la paraula swahili per a "llibertat" .

El 1968, Nichols va ser notícia quan Uhura va compartir un petó íntim amb el capità James T. Kirk (interpretat per William Shatner) en un episodi anomenat "Plato's Stepchildren". El seu petó interracial als llavis va ser revolucionari, un dels primers moments d'aquest tipus a la televisió.