L'actriu i cantant britànico-australiana Olivia Newton-John ha mort aquest dilluns als 73 anys envoltada de família i amics al ranxo del sud de Califòrnia, segons ha informat el seu marit, John Easterling.

Newton-John ha mort "després d'un viatge de 30 anys de càncer" . "Ha perdut la batalla contra un càncer de mama metastàtic", ha relatat una font propera a la família citada pel portal de notícies sensacionalista nord-americà TMZ.

L'actriu és coneguda a tot el món per protagonitzar la pel·lícula musical 'Grease' de 1978 amb John Travolta. El seu paper de Sandy la van catapultar a la fama amb cançons com You're the One that I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You.

Prèviament havia tingut èxits musicals com 'If Not for You', 'Let Me Be There' o 'Have You Never Been Mellow'. Després de 'Grease' va fer pel·lícules com 'Xanadu' i es va consagrar amb cançons com 'Physical', del 1981.

El 1992 se li va diagnosticar càncer de mam a, però va remetre. Va ser hospitalitzada de nou el 2013 i van aconseguir parar-ho, però va ressorgir el 2017.