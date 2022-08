Disc CâSA

Els cantants Nacho Mañó i Gisela Renes publiquen aquest divendres l'àlbum CâSA després de cinc anys sense treure nous temes. La presentació es farà el mateix dia al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba (Alfahuir), a les 20 hores, on interpretaran algunes de les cançons del seu nou treball.

En aquest treball els dos artistes han musicalitzat els poemes de l'escriptor i periodista Ferran Garrido. "És una estrena molt especial per a mi" , ha dit Garrido en un tuit recollit per CatalunyaPress, on també agraeix als cantants la seva feina. "És molt emocionant", sentencia.

Nacho Mañó és un dels productors més premiats i premiats de la música espanyola, aconseguint fins i tot un Grammy. Ha treballat per a Alejandro Sanz, Lolita o Armando Manzanero, entre altres artistes, a més de ser un dels membres de Presumptes Implicats . Amb Sole Giménez, va treure temes que seran recordats eternament com "Ànima de Blues" o "Gent". Després de la discolució del grup, va començar un nou projecte discogràfic amb la seva dona, Gisela Renes.