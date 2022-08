Arxiu - Dibuix de l'il·lustrador Sempé - LLIBRERIA JAIMES - Arxiu

L'il·lustrador francès Jean-Jaques Sempé , creador d''El Petit Nicolàs', ha mort la nit passada als 89 anys, a cinc dies de complir els 90, segons ha informat la seva dona a l'agència de notícies AFP.

“Sempé era el dibuix i el text. Era el somriure i la poesia. De vegades són les llàgrimes del riure als ulls, aquesta nit són llàgrimes d'emoció”, ha manifestat la primer ministra francesa, Élisabeth Borne.

Sempé i l'autor d'Asterix, René Goscinny, que va morir el 1997, van crear junts la sèrie 'El pequeño Nicolás' fa més de 50 anys. La primera de les seves aventures del protagonista va ser publicada com un còmic en una revista de Bèlgica el 1956 abans del diari regional 'Sud-Ouest' el 1959. Des d'aleshores les seves històries han venut milions de còpies i s'han traduït a més de 30 idiomes.

El 2009, les aventures de Nicolás van ser portades per primera vegada a la gran pantalla. Sempé va il·lustrar més de 40 llibres en què analitzava el món amb un afectuós i irònic estil. El dibuixant va apuntar tant la burgesia i els homes petits com els rics i poderosos.

El dibuixant va néixer a Bordeus el 17 d'agost del 1932 i va publicar els seus primers dibuixos a principis del 1950, inicialment sota un pseudònim. Pocs anys després va crear dibuixos i il·lustracions per a revistes entre les quals s'inclou Paris Match, Marie Claire i L'Express i va ser autor de més de 50 portades de The New Yorker. Així mateix va publicar nombrosos llibres com a autor i il·lustrador.