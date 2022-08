Lola espera notícies del seu marit, Manuel, emigrat a Argentina, però aquestes notícies mai no arriben. Passen 20 anys des del seu adéu, i el que arriba és en Manuel, però la vida ha canviat. Així comença 'Recorda'm per què t'estimo', debut de la ficció de Natalia Junquera.

La periodista i escriptora gallega rep Galiciapress per parlar del procés de creació d'aquest llibre que va néixer, literalment, "d'un somni", però que beu de moltes vivències personals, de la memòria històrica i de l'emigració que va inexorablement unida al passat i el present de Galícia.

Natalia Junquera | Foto: penguinlibres.com

La Lola és, com tantes del seu temps, una dona que espera el retorn del seu marit emigrat. Lola espera, pacient, durant anys, notícies, que no arriben, del seu estimat. Fins que passen dues dècades i el que torna és el seu amor, però res ja no és com era. Així comencen moltes històries que circulen de boca en boca pels llogarets, però en realitat és com arrenca ' Recorda'm per què t'estimo' , el debut de Natalia Junquera a la ficció, un terreny en què la periodista gallega deixa anar la seva imaginació, però també a totes les vivències i històries que ha anat recopilant al llarg de molts anys de periodisme.

“Com a novel·la vaig tirar del que sé: del que conec, d'on vaig néixer, de les històries que escoltava de petita i que vaig entendre de gran... Però també d'escenes reals de víctimes del franquisme, com un moment a la novel·la a qui un personatge estrena la seva màquina de cosir quan li diuen que el seu marit acaba de ser assassinat. Això m?ho va explicar el fill d?un represaliat”, recorda l?autora.

Junquera ha entrat al món per la porta gran, perquè l'acollida des de l'estrena del llibre no pot ser millor. Jonquera s'està trobant amb moltes paraules amables que, de primeres, va rebre amb desconfiança. “ Al principi m'arribaven missatges bonics de gent que m'estima, aleshores no em fiava gaire ”, reconeix alegre, alhora que assenyala que “si no els agradés, tampoc s'atrevirien a dir-m'ho”. Tot i això, el nombre d'afalacs ha anat creixent i arribant de fonts diverses. “A la gent li està agradant, i per això no puc estar més contenta”, celebra. El seu pas per la Feira do Libro da Coruña confirma aquestes sensacions.