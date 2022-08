Rafael Carreró amb Tam Tam Go!

El músic Rafael Callejo , un dels fundadors del grup Tam Tam Go! , ha mort als 65 anys d'edat, segons ha confirmat a través de les seves xarxes socials Nacho Campillo, un altre dels membres inicials de la banda, que es va fundar a finals dels 80 i va tenir els seus èxits més grans en la dècada dels 90 .

" Estimat Rafa , la primera cançó que vaig aprendre a tocar a la guitarra de l' estirada va ser Blackbird i va ser gràcies a tu perquè tu la tocabes com els àngels i millor que el mateix Paul Mcartney , va començar tot " , ha recordat Campillo al seu compte de Instagram.

En el mateix text, ha recordat com tots dos van compondre junts "grans cançons" que, segons ha assenyalat "romandran en la memòria de moltes generacions".

"Descansa en Paz amigo. Tant de bo poguéssim ajuntar-nos en una altra vida si n'hi hagués i tornar a tocar en algun club Till there was You o This boy una altra vegada. Tu eres insuperable interpretant aquestes cançons. Fins sempre Rafa", ha conclòs Campillo el seu homenatge a Carreró.