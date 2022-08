La mort de Vincent Gil va ser confirmada pel seu amic i coprotagonista de Mad Max (Imatge:Facebook/Paul Cundalini Johnstone)

Vincent Gil, millor conegut per interpretar Nightrider a Mad Max , va morir a l'edat de 83 anys. La seva mort es produeix després dels informes que l'actor de Hollywood havia estat "fràgil durant algun temps".

La mort del difunt actor va ser anunciada pel seu amic i coprotagonista de Mad Max Paul 'Cundalini' Johnstone durant el cap de setmana, que va donar la notícia a Facebook juntament amb una foto recent de les dues estrelles posant juntes.

Va subtitular la imatge: "Lamentablement, és cert... Vince Gil ens ha deixat. Ha estat molt fràgil durant força temps i, afortunadament, ja no necessita estar limitat per la seva forma mortal".

Vincent va néixer a Sydney, Austràlia el 1939 i va aparèixer en diversos llargmetratges i pel·lícules abans d'aparèixer a Mad Max, entre ells; Stone, Solo, Against The Wind i You Can't See 'round Corners.