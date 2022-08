El guitarrista Manolo Sanlúcar. Signatura: AJUNTAMENT DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

El guitarrista Manolo Sanlúcar ha mort aquest dissabte als 78 anys després d'una llarga carrera dedicada al món de la cultura, especialment, del flamenc. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de Sanlúcar de Barrameda en un comunicat oficial difós a les seves xarxes socials.

Manolo Sanlúcar ha estat una de les figures del món de la cultura i les arts espanyoles que “més ha contribuït a difondre el nom de la seva ciutat natal per tot el món”. «Sempre he lluitat portant per davant la paraula del meu poble, de manera que sóc un home que va renunciar al seu cognom per agafar el de Sanlúcar», va dir el mes de maig passat a la inauguració de l?Auditori que porta el seu nom.



Juntament amb Paco de Lucía, Vicente Amigo i Tomatito, entre molts altres, va ser una de les figures que ha guiat l'evolució de la guitarra flamenca des de l'última meitat del segle XX fins avui