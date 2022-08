L'artista Santiago Auserón / @EP

El festival L'Altaveu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) reconeixerà la trajectòria del músic Santiago Auserón, l'escriptor Enric Cassasses i l' Orquestra Fireluche amb els guardons, ha informat en un comunicat.

També ha guardonat amb els Premis L'Altaveu la cantant Mariola Membrives , la banda The New Raemon , la cantant i compositora Anna Ferrer i la biblioteca Vapor Vell de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ El 33è Festival Altaveu de Sant Boi començarà el 9 de setembre

La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà el 8 de setembre, sent el tret del festival que entre el 9 i l'11 de setembre comptarà amb l'estrena d''Homenatge a la generació del 27' de Lagartija Nick i la revisió de 'The dark side of the moon' a càrrec de Marcel Bagés i David Soler, entre d'altres.