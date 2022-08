Joan Ollé @ep

El director teatral català Joan Ollé ha mort aquest dimarts als 66 anys d'un infart, han informat fonts coneixedores.

Ollé (Barcelona, 1955) es va iniciar com a director d'escena amb els muntatges de 'Jo era un tonto i el que he vist m'ha fet dos tontos' i 'Nocturn per acordió', dos espectacles a partir de textos de Joan Salvat-Papasseit de la companyia Dagoll Dagom.

Va ser professor de l'Institut del Teatre de Barcelona i director del Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània (SITC) entre el 1992 i el 2001.