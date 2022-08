Charlbi Dean - GLOBUS D'OR

L'actriu i el supermodel sud-africana Charlbi Dean ha mort a l'edat de 32 anys. Dean va morir dilluns en un hospital de Nova York a causa d'una malaltia sobtada i inesperada, van dir dimarts els seus representants.

Va ser part del cartell de "Triangle of Sadness", dirigida per Ruben Ostlund. A la pel·lícula, Dean interpreta la model Yaya, una de les súper riques convidades a un creuer en un superiat dirigit per un capità trasbalsat (Harrelson) que acaba catastròficament, deixant els supervivents encallats en una illa deserta.

La pel·lícula va guanyar la Palma d'Or a Cannes al maig i s'estrena als Estats Units i la majoria d'Europa a l'octubre.

Va néixer com Charlbi Dean Kriek a Ciutat del Cap, on també es va criar.