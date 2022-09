Al ric i polièdric panorama teatral barceloní li ha correspost iniciar la temporada a la Sala Fènix, un minúscul i entranyable local situat al carrer Riereta que fa deu anys que “sembra històries”. Ho ha fet amb Iván i els gossos, un monòleg de l'autora anglesa Hattie Naylor que va ser inicialment concebut com a guió radiofònic, però les qualitats del qual es van merèixer ser traduït al llenguatge cinematogràfic, i ara al teatral, en aquest cas a la versió catalana de Pau Carrió.



L'atzar ha volgut dotar la premiere d'una forta connexió amb l'actualitat ja que ha coincidit amb la notícia de la mort de Gorbatxov, l'últim dirigent de l'extinta Unió Soviètica, durant la gestió política del qual es va produir l'enfonsament d'un imperi centenari i, sobretot, la fallida del suposat igualitarisme imposat pel règim marxista-leninista. En aquest context i de les ruïnes de la utopia sorgeix un capitalisme devastador i inhumà que produeix milions de situacions dramàtiques de desemparament com la que l'autora atribueix al nen Ivan Mishukov. Expulsat del seu propi domicili pel padrastre, es veu obligat a fer un carrer al dur hivern rus esquivant la gana i la persecució policial. L'autora vol que el noi assilvestrat i marginat per la societat trobi empara als gossos, que acaben donant raó a la seva peripècia i assegurant-ne la supervivència. En definitiva, una faula que ens convida a imaginar que aquesta frontera invisible amb què els humans pretenem separar-nos dels éssers que potser injustificadament considerem irracionals és molt més tènue del que creiem.



Pau Rosell assumeix el paper d'Iván durant seixanta minuts en una tasca incansable que només pot fer un actor jove com ell i, per tant, dotat d'energia inesgotable. Perquè el text de Naylor, basat exclusivament en la força de la paraula, ha de ser traduït per a la seva expressió dramàtica amb una gestualitat adequada i creïble i per això l'intèrpret no només ha de saber “dir” el text, sinó que a més ha d'executar-lo en un espai reduït, amb una escenografia austera, sense més auxili que alguns parvos elements d'ambientació -principalment parells de sabates, que simbolitzen els personatges absents-, eventuals centelleigs musicals o sonors -sorprenent la imitació per Rosell del lladruc dels gossos- i una imaginativa il·luminació. Rosell, que no està quiet ni un moment, sap canviar de registre en pocs segons i passar del desemparament a l'entusiasme, del dubte a la convicció, de la conformitat a la indignació, de la tristesa a l'alegria, de la ràbia a la tendresa, en una veritable ostentació de dots interpretatius.



“Iván i els gossos” constitueix un bon inici de temporada en aquesta petita sala que, a la seva modèstia, acostuma a sorprendre sempre agradablement els amants del teatre.