El compositor i violinista Jordi Cervelló ha mort divendres al matí als 86 anys, segons han confirmat l'Hospital de Figueres (Girona) i l'Editorial de Música Boileau.

Fonts hospitalàries han explicat que la mort s?ha produït per una complicació d?una pneumònia, per la qual Cervelló estava ingressat des de feia una setmana.

Cervelló havia rebut la Creu de Sant Jordi, concedida per la Generalitat, l'any 2006.

També va rebre el 2010 el Premi Nacional de Música per les seves composicions, "d'una gran profunditat i inspiració, en què brilla el seu excepcional domini de la corda".

Entre les seves obres destaquen 'Fantasia Concertante', 'Formes per a una exposició' i el 'Concert per a violí i orquestra' , estrenat l'any passat a l'Auditori de Barcelona per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) .

L'acomiadem amb la seva música. Bon viatge!