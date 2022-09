El director continua acumulant èxits. Foto: Europa Press

Juan Antonio Bayona no té sostre i cada cop està al capdavant de projectes més ambiciosos. El director barceloní, ha dirigit els dos primers episodis de la sèrie El Senyor dels Anells: Els Anells de Poder , que es poden veure a Amazon Prime Video des del passat 1 de setembre. Aquest dilluns 5 s'han conegut les dades d'audiència, que són marejants: 25 milions de persones ja han vist els capítols que porten la firma del cineasta .

Una ombra del passat i A la deriva són els episodis dirigit per Bayona, que a banda de la milionària acollida per part del públic també han rebut bones crítiques en portals especialitzats, com Rotten Tomatoes .

Wayne Che Yip i Charlotte Brändström dirigiran la resta dels episodis de la primera temporada de la factoria Tolkien , que anirà estrenant nous capítols cada setmana fins a mitjans del mes que ve.

Un dels propers projectes de Bayona serà La societat de la neu , una sèrie basada en la la Tragèdia dels Andes. Netflix ha encarregat aquest projecte, basat en un llibre del mateix nom escrit per Pablo Vierci.