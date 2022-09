Inici de temporada teatral al Liceu / Arxiu propi

La patronal ADETCA ens convoca a la plaça de la Bella Dorita (que l'Ajuntament s'entesta a no retolar, anys després d'haver-li donat aquest nom) on hi ha El Molino, convertit des de fa uns mesos en edifici municipal. Es tracta de presentar les dades referides al funcionament de l'anterior temporada teatral i també d'informar de l'acte d'obertura que, com ja és costum aquests darrers anys, té lloc avui al Gran Teatre del Liceu. Al mateix escenari que van trepitjar amb donaire la inefable Dorita, Maty Mont, Mary Mistral, Gardenia Pulido i tantes altres artistes inoblidables van estar avui la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, el vicepresident Toni Albadalejo i el vocal de la Junta Jofre Blesa.

La presentació es va iniciar amb un record d'Isabel Vidal a Joan Ollé, mort recentment. Un cop dit això, l'ambient era de satisfacció segons les dades que la presidenta d'ADETCA i que indiquen una recuperació indubtable de l'activitat teatral i de l'afluència d'espectadors, que han assolit nivells fins i tot superiors al període pandèmic. En efecte, la darrera temporada es van registrar 2.376 milions d'espectadors, fet que va suposar un increment del 62%, i una recaptació de 66'474 milions d'euros, amb un increment del 71'84%. Tot això a 63 sales (nou més) i set espais especials Es va presentar un total de 1.191 espectacles (216 més) que van oferir 12.772 funcions (2.347 més) De tots ells, un 72 % van ser produccions catalanes i els idiomes utilitzats el català (42 %), castellà (24 %) i altres (32 %) Per idioma els espectadors que van acudir a obres en català van ser el 42 %, el 38 % a obres en castellà i la resta a obres bilingües, en altres idiomes o sense text.

De la globalitat dels espectacles, hi va haver un 42% dramàtics, un 29% musicals, i la resta lírica, familiars, danses, musicals o d'altres gèneres. Els cinc primers llocs del rànquing per nombre d'espectadors els van ocupar per aquest ordre, “Cantant sota la pluja”, “Billy Elliot”, “Adeu Arturo”, “Improshow” i “Fama”; dels dos primers amb una mica més de 175.000 i 161.00 espectadors respectivament i la resta per sota dels cent mil. Els teatres amb més afluència de públic, Tívoli, Liceu, Victòria, Coliseum i Poliorama.

D'altra banda, Jofre Blesa va informar que a partir del 23 de setembre entrarà en funcionament un web teatral amb tota mena d'informació sobre els espectacles disponibles a les quatre províncies catalanes i en què s'incorporarà a més una pàgina amb les ofertes d'últim minut ”.

Finalment, Toni Albadalejo va explicar en línies generals el contingut de la gran gala d'obertura de temporada al Liceu “Catalunya aixeca el teló”, que en aquesta ocasió i amb motiu del trentè aniversari de la fundació d'ADETCA, tracta de resumir l'oferta durant tot aquest temps al teatre musical. “Hem procurat -va dir- reunir el màxim nombre de títols, cosa que ens ha obligat a augmentar la durada de l'espectacle a 90 minuts en lloc dels 60 d'edicions anteriors, tot i que potser no hem pogut incloure absolutament tot el que es ha representat en aquest tipus de gènere als nostres escenaris”.