Una foto de Flamenc. Ana Morales i Oscar Romero / @EP

Artistes catalans i de renom internacional participaran en aquesta segona edició del cicle “ L'Herència ”, una iniciativa de l' Ajuntament d'Hospitalet i Flamenco Projects que intenta unir cultura i patrimoni a través del flamenc. Durant nou dies l'Hospitalet acollirà fins a vuit propostes de dansa i música en vuit espais patrimonials com “Cas dels Cargols, Torre Barrina, Can Trinxet o les ermites de Bellvitge i Santa Eulàlia de Provençana”.

La sessió inaugural serà el dissabte 10 de setembre a les 18h. Consistirà en un recorregut guiat per diferents espais patrimonials del centre de lHospitalet, acompanyat dintervencions artístiques dalumnes de flamenc de la ciutat.

Les actuacions comptaran amb artistes de renom internacional com el ballador José Zaya , col·laborador de cantants com Marc Anthony o Beyoncé . També se sumaran joves talents com el ballarí Martí Cordob i l'artista Niña Espejo . Altres artistes catalans com la cantaora Mercedes Cortés o el guitarrista Jordi Flores tornen a catalunya després de consolidar la seva carrera artística a sevilla.

El programa finalitzarà a Can Trinxet amb el DJ Txarly Brown, un mercat de roba de segona mà “Vestit busca flamenca”, i la food truck del bar Còrdova.



El cicle és organitzat per Flamenco Projects amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Tota la programació es pot consultar al web www.lherencia.com .