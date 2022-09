Cartell del concert del grup Blackpink a Barcelona - LAST TOUR

El grup sud-coreà de k-pop Blackpink actuarà el 5 de desembre al Palau de Sant Jordi de Barcelona a la seva única parada a Espanya en una gira mundial que recorrerà 14 ciutats d'Europa i Amèrica del Nord aquesta tardor.

Segons ha informat aquest dimarts la promotora Last Tour, la gira 'Blackpink World Tour' arrencarà el 25 d'octubre a Dallas per presentar el seu segon àlbum 'Born Pink', que es publicarà el 16 de setembre.

La gira inclourà dues nits a l'O2 Arena de Londres i un concert al Banc of Califòrnia Stadium de Los Angeles, i el tour també passarà per Houston, Atlanta, Chicago, Newark (Estats Units), Hamilton (Canadà), Colònia, París , Copenhaguen, Berlín i Amsterdam, on es tancarà la gira el 22 de desembre.

El llançament del seu recent single, ' Pink Venom ', va batre un nou rècord amb l'actuació musical amb més subscripcions a Youtube amb prop de 75 milions de seguidors i van assolir l'estatus de banda femenina més seguida a Spotify.

Les entrades es posaran a la venda el divendres 16 de setembre a les 10 hores, i hi haurà prevenda prèvia que començarà el dimarts 13 de setembre a Blink Membership i el 15 de setembre a lasttour.org i seetickets.com/ca.