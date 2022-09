La xarxa de nou museus CaixaForum i el CosmoCaixa de Barcelona comptaran amb 38 exposicions durant la temporada 2022-2023 en què incidiran en la tecnologia, la ciència i la sostenibilitat i en què destaquen una aproximació científica als personatges de Pixar, una dedicada al cinema i espionatge i una sobre el retrat del segle XIX a Espanya.

En roda de premsa, la directora general adjunta de la Fundació La Caixa , Elisa Durán , ha subratllat que la tecnologia farà un salt qualitatiu amb la posada en marxa abans de final d'any de la plataforma CaixaForum+ per a mòbils i web. "La plataforma estarà a punt per sortir a finals de novembre. Per Nadal podrem gaudir de CaixaForum+", ha assegurat.

Durán ha remarcat que vol acostar nous públics al museu i complementar l'oferta del centre a través de documentals, sèries, concerts, entrevistes i càpsules, i ha considerat que es convertirà en un “referent” amb més de 1.200 càpsules de continguts al primer any.

La ciència de Pixar , que s'estrenarà al CosmoCaixa de Barcelona, serà eminentment interactiva; el CaixaForum de Madrid serà el primer que acollirà Top secret. Cinema i espionatge , una nova proposta en col·laboració amb la Cinémathèque Française i que arribarà a Barcelona la tardor de 2023, i el CaixaForum de Barcelona estrenarà El siglo del retrato. La imatge de la societat del segle XIX , amb obres de Francisco de Goya, Joaquín Sorolla i Ignacio Zuloaga procedents del Museu del Prado.

A més d'aquestes estrenes de la temporada, la xarxa de CaixaForum tindrà una vintena de projectes que seguiran el seu periple amb mostres com ara Mòmies d'Egipte , que arribarà a Barcelona; Còmic , que arribarà a Barcelona, Sevilla i València; Nikola Tesla , que es convertirà en la primera exposició sobre ciència al CaixaForum Madrid, i Mamut. El gegant de l'Edat de gel , entre d'altres.

El CaixaForum de València, inaugurat aquest estiu passat, comptarà en la seva primera temporada completa amb exposicions com ara Faraó. Rei d'Egipte , Apollo 11. L'arribada de l'home a la Lluna , Tatoo i Còmic .

DE FOTOGRAFIA EXPERIMENTAL A ANGLADA-CAMARASSA



La programació dels nou museus CaixaForum i el CosmoCaixa de Barcelona també comptarà amb altres estrenes com un recorregut per la fotografia experimental a Visiones expandides en col·laboració amb el Centre Pompidou; Els colors del món amb fotografies dels autors de National Geographic; Nanocosmos de Micahel Benson, amb una mirada sobre la flora i la fauna.

Altres estrenes seran Déus, mags i savis, que s'endinsarà en objectes personals d'una desena d'artistes de la Col·lecció d'Art Contemporani com ara Miquel Barceló, Joan Miró i Antoni Tàpies; una exposició monogràfica de l'artista i cineasta basca Alex Reynolds i El jardí d?Anglada-Camarasa , que a CaixaForum Palma recrearà l'interès de l'artista pels elements florals.

Després de l'èxit de l'experiència immersiva Symphony , CaixaForum tornarà a apropar la música clàssica a nous públics amb una nova iniciativa de realitat virtual al voltant d''El Bolero de Ravel', que es podrà viure a Barcelona ia diferents ciutats d'Espanya i Portugal.

Elisa Durán s'ha mostrat "molt satisfeta" amb els indicadors de públic d'aquest any, i ha afirmat que des de l'1 de març (quan s'han acabat les restriccions) han visitat la xarxa de museus CaixaForum i CosmoCaixa de Barcelona 1,5 milions de persones , fet que suposa un 18% menys que en un any prepandèmic però que millora el 70% menys de públic del que es procedia en els dos anys de pandèmia: la previsió per acabar l'any és que la xarxa de CaixaForum i el CosmoCaixa arribin als 3,5 milions de visitants.

Durán també ha explicat que està previst que la primera setmana de desembre s'inauguri el Bosc Vertical, "un regal a la ciutat" pel 20è aniversari de CaixaForum Barcelona convertint-se en una porta verda.