El poeta Manuel María i la seva vídua, Saleta Goy - FUNDACIÓ MANUEL MARÍA

Saleta Goy , vídua de l'escriptor Manuel María i presidenta de la funació que acull el llegat del poeta a la Casa-Museu a Outeiro de Rei (Lugo), ha mort als 90 anys a la Corunya.

Les seves restes seran vetllades al tanatori de Servisa de la Corunya, diumenge, i dilluns es realitzarà a la Casa-Museu Manuel María un comiat civil, a les 17 hores . Després d'això serà enterrada, a les 18.00 hores, al cementiri de Sant Xoan d'Outeiro de Rei, a 250 metres de la Casa-Museu.

Goy, després de la mort del poeta el 2004 i acompanyada per un grup d'amistats, va crear la Fundació Manuel María de Estudos Galegos amb l'objectiu d'adquirir la casa natal de l'escriptor, coneguda com a Casa das Hortas, i convertir-la en Casa-Museu per donar acollida al conjunt del llegat del poeta.

La fundació, presidida per la vídua, es va crear l'any 2007 i la Casa-Museu el 2013 . Allí es mostra al públic tot el llegat de l'escriptor i es promou la difusió de la seva obra literària mitjançant publicacions, teatre, composicions musicals, concursos de recitals poètics i videopoemes, entre d'altres.