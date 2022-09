Javier Marías @ep

L'escriptor Javier Marías ha mort aquesta primera tarda a Madrid als 70 anys per complicacions en una pneumònia que l'ha tingut ingressat des de fa més d'un mes, han confirmat fonts de la seva editorial.

La família de Javier Marías va distribuir el 14 d'agost passat un breu comunicat a través de l'editorial Alfaguara on explicava que l'escriptor patia "una afecció pulmonar" de què estava "en procés de recuperació".

Marías, nascut el 1951 a Madrid, és autor d'un total de 16 novel·les amb què ha recollit multitud de premis . Està considerat un dels escriptors espanyols més importants de les darreres dècades, candidat al Nobel i membre de la Reial Acadèmia de la Llengua.

Entre algunes de les seves obres més conegudes es troben 'Demà a la batalla pensa en mi', 'Totes les ànimes', 'Negra esquena del temps' o 'Cor tan blanc', publicada el 1992 i amb la qual va aconseguir un gran èxit.

Fill del filòsof Julián Marías, i membre d'una família d'intel·lectuals i artistes, Marías va passar part de la infantesa als Estats Units, on el seu pare va estar exiliat durant el Franquisme, fins que va poder tornar a Espanya.

Javier Marías va rebre una sòlida educació liberal al Col·legi Estudi, hereu de la Institució Lliure d'Ensenyament, i es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat Complutense de Madrid. Durant un temps va ser professor de literatura espanyola a la Universitat d'Oxford i al Wellesley College (Massachusetts).

El 1970 va escriure la seva primera novel·la, 'Els dominis del llop' , que sortiria l'any següent. El 1972 va publicar 'Travessia de l'horitzó', i el 1978 'El monarca del temps'. Aquell mateix any va aparèixer la seva traducció de la novel·la de Laurence Sterne 'La vida i opinions del cavaller Tristram Shandy', per la qual li va ser concedit a l'any següent el Premi de traducció Fra Luis de León. El 1983 va sortir la seva quarta novel·la, 'El segle'.

' L'home sentimental ' apareix el 1986 i, dos anys més tard, ' Totes les ànimes ', novel·la que narra la història d'un professor espanyol que imparteix classes a Oxford.

'Cor tan blanc', publicada el 1992, i 'Demà a la batalla pensa en mi', el 1994, van ser dues novel·les amb les quals va obtenir gran èxit i per les quals va rebre nombrosos premis i reconeixements.

El 1998 va aparèixer 'Negra esquena del temps' i el 2002 va començar a publicar la que podria qualificar - se com la seva novel · la més ambiciosa , 'El teu rostre demà' . La seva llarga extensió va fer que l'autor la publiqués en tres toms: 'Febre i llança', 'Ball i somni' i 'Verí i ombra i adéu'.

El 2011 va publicar 'Els enamoraments', una novel·la que utilitza la trama de detectius per plantejar temes filosòfics.

Ha estat Premi de la Crítica en dues ocasions, el 1993 per 'Cor tan blanc' i més recentment per 'Berta Isla'. Entre alguns dels reconeixements literaris que ha rebut hi ha l'IMPAC Dublin Literary Award, el Ròmul Gallecs per 'Demà a la batalla pensa en mi' (1995) -per la qual també se li va atorgar el Premi Fastenrath i el Prix Femina Étranger- , el Premi Nelly Sachs (1997, Dortmund, Alemanya), el Premi Austríac de Literatura Europea (2011), el Premi Terenci Moix (2012) i el Library Lion de la Biblioteca Pública de Nova York, de manera que es va convertir en el primer escriptor espanyol titular daquest guardó.