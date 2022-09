Companyies participants a la nova temporada de Sala Versus Glòries / Pablo -Ignacio de Delmases

"Col·lecciona moments" és lema que ha adoptat per a la nova temporada la Sala Versus Glòries que oferirà un total de dotze espectacles, sis d'ells de teatre i sengles de dansa. De tot això n'han informat els responsables d'aquest espai escènic, pertanyent a la xarxa de teatres de proximitat de la ciutat de Barcelona, Ramon Godino, Esteve Rovira i Jofre Blesa, que van adonar, a més, de la introducció d'un interessant sistema amb què es tracta de fidelitzar els seus espectadors. En efecte, el públic rebrà cada vegada que acudeixi a una funció un crom que col·leccionarà en un quadern distribuït a aquest efecte i els que el completin podran caixejar-lo per una invitació vàlida per assistir a tots els espectacles de la temporada següent.

Pel que fa als títols de les obres programades, la temporada s'iniciarà el 14 de setembre amb “Ni rastre de qui serem, espectacle embogit i poètic creat i interpretat per Fel Faixedas i Carles Xurigera. Lloll Bertrán i Àlex Casanovas prendran el relleu el 13 octubre amb una divertida comèdia romàntica titulada “Cartes d'amor” i després seguiran “Rapinyaires”, una comèdia de crítica social; Pazzo foll, opereta verbal d'ambient circense amb notes d'humor; “We Will always love you”, que va ser la proposta seleccionada a la segona convocatòria de textos per a teatres de proximitat; i finalment “El regne de les anguiles”, un melodrama històric i urbà contemporani, amb el qual finirà la temporada.

Pel que fa als espectacles de dansa, el primer serà “Just a mood”, un viatge sobre els orígens del jazz i seguiran “We”, espectacle de fusió de dansa contemporània, urbana i rural; “Hem de parlar”, un muntatge al voltant de les relacions de família; Les dones de Shakespeare sobre l'univers femení del comediògraf anglès; “Sento Sevilla”, espectacle de flamenc; i culminarà la temporada “Cos místic”, creació coreogràfica sobre la dualitat de cossos.

La Sala Versus Glòries va experimentar durant la temporada passada l'inici de la recuperació després de la pandèmia, però segons van explicar els seus responsables encara no ha assolit les metes d'altres anteriors ja que, si el 2020 va obtenir un 72'8 % d'ocupació, a l'última només va ser del 55'89. En total es van oferir 219 funcions a què van assistir 8.804 espectadors i es van recaptar 88.539 euros.