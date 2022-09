El pianista Ramsey Lewis - KAREN I. HIRSCH / ZUMA PRESS

El pianista i compositor nord-americà de jazz Ramsey Lewis ha mort aquest dilluns a casa seva a Chicago als 87 anys, segons ha informat la seva família en un comunicat.

El tres vegades guanyador d'un premi Grammy i professor de Jazz de la Dotació Nacional per a les Arts dels Estats Units (NEA, per les sigles en anglès) ha mort "tranquil·lament" a casa seva.

Ramsey E. Lewis Jr. va néixer a Chicago el 27 de maig de 1935. Va créixer en un projecte d'habitatges públics de Chicago i va començar a anar classes de piano als quatre anys, quan va començar a tocar l'instrument en una església on el seu pare era director del cor.

Quan Ramsey era un estudiant de primer any d'institut, el saxofonista i pianista Wallace Burton, un amic de l'església les aventures jazzístiques del qual havien seduït Ramsey, li va demanar que s'unís a la banda, els Clefs, un septet de col·legials que barrejava el jazz i el R&B.

Després de l'esclat de la Guerra de Corea, el servei militar obligatori es va endur diversos membres dels Clefs, entre ells Burton. Els tres membres que no van ser reclutats --Lewis, el baixista Eldee Young i el baterista Redd Holt-- van formar el que es coneixeria com el clàssic Ramsey Lewis Trio.

En 1956, van publicar el seu primer àlbum, 'Ramsey Lewis and His Gentlemen of Jazz' . Tres anys després, Lewis va ser convidat a actuar amb el trio a Birdland, a Nova York. La seva actuació de tres setmanes els va portar a actuar al Festival de Jazz de Newport i al Village Vanguard, ia gravar amb Max Roach, Clark Terry i Sonny Stitt.

Lewis es va obrir pas en solitari en gran el 1965 amb el primer èxit de vendes, 'The In Crowd'. A aquesta cançó elegantment funky i guanyadora d'un Grammy (escrita per Dobie Gray) li van seguir dos èxits més a les llistes, 'Hang on Sloopy' i 'Wade in the Water'.

Al llarg dels anys, Lewis ha actuat i enregistrat en una notable varietat d'entorns musicals. Al llarg dels anys 70, va abraçar el R&B i la música llatina sense abandonar el jazz convencional. El 1983, a l'àlbum 'Reunion', va reconstituir el seu trio més famós.

Entre els seus honors hi ha cinc doctorats honorífics i un premi NAACP Image Award a l'artista de jazz més destacat. El single 'The In Crowd' va ser inclòs al Saló de la Fama dels Grammy, i els seus records personals resideixen a l'Institut Smithsonià. El 2007, Lewis va rebre el premi 'National Endowment for the Arts Jazz Master Award', que el va situar a la sagrada companyia de llegendes del piano com Ahmad Jamal, Chick Corea, McCoy Tyner, Dr. Billy Taylor i Cecil Taylor.