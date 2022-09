Una imatge promocional de 'Succession'. Foto: HBO

El drama d'HBO Succession , la minisèrie The White Lotus , també d'HBO, i la comèdia d'Apple TV+ Ted Lasso van ser les grans triomfadores en 74a edició dels premis Premis Emmy, que va tornar al Microsoft Theatre de Los Angeles per primera vegada des del 2019 després de la pandèmia. La celebració també va coronar també estrelles com Zendaia, Michael Keaton, Jason Sudeikis, Jean Smart, Amanda Seyfried o Lee Jung-jae, el protagonista de la sèrie coreana El joc del calamar .

Amb la tercera temporada, Succession , l'àcid i cínic drama d'HBO protagonitzat per Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook centrat en un magnat dels mitjans de comunicació, els seus quatre fills i les despietadas batalles pel control de la seva corporació, va fer bona la seva vitola de gran favorita i es va alçar amb un nou Emmy a la millor sèrie dramàtica. A més del premi al millor guió dramàtic, la sèrie també va aconseguir el guardó al millor actor de repartiment en drama per a Matthew Macfadyen pel seu paper com Tom Wambsgans. Succesion es va imposar a les altres nominades Better Call Saul , Euphoria , Ozark , Separació , El Joc del Calamar , Stranger Things i Yellowjackets .

En minisèries o telefilms, la gran triomfadora va ser The White Lotus . La producció d'HBO centrada en un complex turístic ubicat a Hawaii i en els singulars hostes, es va alçar amb els premis a millor minisèrie, millor guió, millor actor de repartiment per a Murray Bartlett i millor actriu de repartiment per a Jennifer Coolidge.

A més, Amanda Seyfried va guanyar el premi a la millor actriu en una minisèrie o pel·lícula per a televisió per la seva encarnació de la figura real de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, a The Dropout: Auge i caiguda d'Elizabeth Holmes mentre que el veterà Michael Keaton va ser guardonat amb el premi al millor actor protagonista en una minisèrie pel seu treball a Dopesick: Història d'una addicció , producció d'Hulu basada en la xacra de l'addicció als opioides que assola els Estats Units.