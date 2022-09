Gonzalo Pérez Pastor i Joan Lluis Goas / Pablo-Ignacio de Dalmases

Barcelona recuperarà aquesta tardor un espai excel·lent per a l'activitat teatral. Es tracta de la Cúpula del Centre Comercial de Las Arenas, que ja havia funcionat fa uns anys com a teatre de la mà de l'empresari i promotor Joan Lluis Goas, que va presentar una versió del musical “Grease”.

Però després va cessar en aquesta activitat i encara que ha estat dedicada a altres menesters, la veritat és que va quedar infrautilitzada. Torna Goas, ara de la mà del productor Gonzalo Pérez Pastor, per recuperar com a espai teatral i oferir a partir del 18 de novembre el musical “Creu de navalles. El darrer Mecano”.

Amb el suport de la família Pardo, que gestiona una dotzena de teatres a Argentina i de l'empresari mexicà Alejandro Gou, Pérez Pastor aposta per una nova fórmula d'espectacle musical que no respon als esquemes clàssics, sinó que es concep per ser gaudit tant per els qui gaudeixen de la clàssica comèdia musical, com els que prefereixen un concert. Per tant, aquest espectacle no seguirà un fil conductor, sinó que estarà format per trenta o cinc històries que s'acoblaran amb diferents cançons de Mecano. Aquest és el concepte del que va sorgir “Creu de navalles. El darrer Mecano”, un espectacle global que es planteja com a objectiu la recerca de la singularitat i que oferirà una rotació d'intèrprets i cançons de manera que cada funció serà diferent de l'anterior.

Pérez Pastor va confessar que inicialment no havia estat fan de Mecano, però que a mesura que es va anar subsumint a l'obra d'aquest conjunt es va sorprendre de la riquesa de les seves aportacions musicals i va arribar a la conclusió que havia estat un grup espanyol insuficientment valorat moltes de les lletres del qual, a més, van saber expressar coses importants. “I ull –va afegir– vaig descobrir que no era gens fàcil cantar les cançons com ho feia Ana Torroja”.

“Creu de navalles. L'últim Mecano” va ser vist a Madrid més de 150.000 espectadors, però va haver d'interrompre el seu recorregut per culpa de la pandèmia, per això la seva estada a Barcelona, on pretén romandre fins al maig, constitueix la seva reaparició. Implica, a més, com diem la recuperació de la Cúpula que, segons ens van explicar, serà utilitzada així mateix per a espectacles familiars els dissabtes i els matins dels diumenges en un intent de consolidar el Centre Comercial com un punt d'oci global que uneix els espectacles una àmplia oferta de gastronomia, un amplíssim ventall d'establiments de tota mena i un pàrquing amb capacitat per a 1.700 places.