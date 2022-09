Teatre.Guido Torlonia

Desenvolupar la creació, la producció, l'exhibició, la difusió i la promoció d'espectacles d'arts escèniques i multidisciplinàries és l'objectiu del Teatre Akadèmia. Amb aquesta finalitat els seus responsables es proposen oferir produccions pròpies alternant-les amb coproduccions i produccions externes, consolidar residències artístiques i tècniques, unir el teatre de petit format internacional i el de la ciutat i reformular la idea d'imatge al teatre en plena època digital. Guido Torlonia, director del Teatre, va manifestar a l'acte de presentació de la nova temporada la seva voluntat de continuar sent fidels al llegat de l'antiga model, dissenyadora de joies i activista cultural Elsa Peretti, que va estar durant un llarg període de la seva vida molt vinculada Catalunya i va ser la promotora de la creació daquest espai escènic.



Torlonia va explicar que durant la nova temporada s'oferiran tres produccions pròpies, cinc externes, un espectacle multimèdia, diversos d'especials, així com altres activitats complementàries. La temporada s'iniciarà amb “Dirrrty Boys”, drama basat en el crim comès el 1993 per dos nens de deu anys a Liverpool. Seguirà després El papa, d'Anthony Mac Carten, una reflexió comparativa entre dos pontífexs de l'Església, Benet XVI i Francesc I; “Himmelweg”, l'obra més coneguda i internacional de Juan Mayorga, que rescata el tràgic parany nazi muntat al camp de Terezin per enganyar la Creu Roja sobre el tracte dispensat als jueus; Quatre dons i el sol, una producció que ve d'Andorra i narra la vida de les dones de muntanya i les seves ànsies de llibertat; “Kiss Me love, espectacle amb música en directe d'Oriol Tarrasón; una versió del Macbeth de Shakespeare de Moreno Bernadí en què es ressaltarà el protagonisme absolut de la paraula; ”Sucia”, joc de rols de Bárbara Mestanza sobre l'abús sexual; Nous horitzons: l'espectacle, un projecte amb intenció biennal a partir de noves dramatúrgies i joves intèrprets, i Il raconto di Sahmeran, text dissenyat per a l'actriu turca Serra Yilmaz on la música es converteix en un llenguatge narratiu .



Finalment es van presentar les dades de la temporada anterior que van ser força satisfactòries. Hi va haver una ocupació mitjana del 76%, encara que un 33% de les funcions van superar el 90% i el 23% van esgotar les localitats. Aquest darrer cas va ser el de “La sourire de Darwin”. El preu mitjà de les entrades va quedar en 19 euros.