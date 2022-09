El Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació Arranz-Bravo i el TPK Art i Pensament Contemporani arrenquen la nova temporada d’arts visuals aquest dijous 15 de setembre amb la inauguració de noves exposicions, coincidint amb l’inici del Barcelona Gallery Weekend.

El Centre d’Art Tecla Sala obre la temporada amb “Ni de cerca el día ni la noche de lejos”, un projecte de l’artista Violeta Mayoral que es presenta en el marc del cicle expositiu “Districte Tecla Sala”. La inauguració tindrà lloc a les 19 h i comptarà amb la presència de l’artista; d’Albert Mercadé, comissari de l’exposició, i d’Eduard Arranz-Bravo.

Violeta Mayoral

Violeta Mayoral, assentada al Districte Cultural de L’Hospitalet, va créixer al desert de Tabernas (Almeria), en un paisatge que ha influït en la seva manera de percebre el món. La seva obra incorpora l’experiència humana a cel descobert, sense sostre ni recer, en uns paisatges buits i inabastables que en subratllen la vulnerabilitat. En aquesta nova proposta, Mayoral presenta obres de nova producció i ens proposa un recorregut que va més enllà dels límits de l’espai, a través d’un joc de distàncies i desenfocaments. L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 30 d’octubre.

A continuació, el TPK Art i Pensament Contemporani s’introduirà en el cicle 2022-2023 amb propostes de l’artista danès Michael Kirkegaard: “Paper pintat rus”, un llibre i una obra sonora en memòria de la periodista russa Anna Politkóvskaya, assassinada el 7 d’octubre de 2006; i “Pítia: estava realment col·locada?”, un llibre i una instal·lació escultòrica creada després de llegir un article de l’any 2002 de Jelle Zeilinga de Boer i John R. Hale sobre la gran sacerdotessa, l’oracle anomenat Piti del temple d'Apol·lo a Delfos. La inauguració serà a les 19.30 h i comptarà amb la presència de l’artista. L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 30 d’octubre.

Tot seguit, la Fundació Arranz-Bravo, a les 20 h, inaugurarà l’exposició “Cangeles” de l’artista britànic Michael Lawton. La inauguració comptarà amb la presència de l’artista i del comissari de la mostra, Albert Mercadé i d’Eduard Arranz-Bravo.

Michael Lawton

Michael Lawton (Regne Unit) utilitza l’abstracció per narrar moments verbals, viscuts o especulatius. La seva obra es caracteritza per hibridar la pràctica pictòrica i l’escriptura de manera alternada. A “Cangeles” és la primera vegada on l’autor les ha treballat simultàniament i reflexiona sobre el món actual; per Lawton, és en els suburbis de les grans ciutats on es posa en joc el món contemporani, a través de l’encreuament d’una rica multiplicitat de realitats naturals, tecnològiques i culturals. L’exposició es podrà visitar fins al diumenge 20 de novembre.