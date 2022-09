L'actriu ha mort aquest 14 de setembre. Foto: Europa Press



L'actriu grega Irene Papas ha mort aquest dimecres 14 de setembre als 96 anys, segons informa la premsa del país hel·lè. Papas va partir en més de 80 pel·lícules a nivell internacional i va compartir pantalla amb altres llegendes del cinema com Marlon Brando , Yves Montand , Gregory Peck , Anthony Quinn , Richard Burton , Gian Maria Volode i James Cagney , entre d'altres.

És especialment recordada per la superproducció Els canons de Navarone , on va encarnar el paper de la lluitadora Maria Papademou (1961) i per Zorba, el grec (1964), on va interpretar el paper de la Vídua.

En 1969, la pel·lícula Z , de Kostas Gavras, en què va participar, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. La intèrpret ha rebut, a més, nombrosos guardons al llarg de la seva carrera. També va fer carrera als escenaris de Broadway i com a cantant al costat del compositor grec Vangelis Papathanasiou .