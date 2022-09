Exemple de l'exposició virtual / '29 miradas'

Aquest setembre ha arrencat l'exposició '29 miradas', un projecte artístic en què es defensa la dona afganesa. Per a l'ocasió, hi han col·laborat més de 70 representants del món de la fotografia, el cinema, les lletres, el periodisme, la sociologia, l'esport i fins i tot la judicatura, i es pot veure a través d'Internet, a la web següent: www .29miradas.com .

Es tracta d'un projecte artístic i sense ànim de lucre que té com a objectiu posar al focus de la societat el patiment de les dones i les nenes afganeses i que, d'aquesta manera, no caigui en l'oblit.

MÉS INFORMACIÓ Les dones afganeses no volen continuar sent mortes en vida

En aquesta exposició, hi han col·laborat una trentena de professionals de la fotografia i una trentena d'autores i autors. El cos central de la mostra engloba 32 imatges (i els seus respectius textos annexos) que han estat recreades en diferents punts de la geografia espanyola, evocant des d'un vessant figurat el patiment que causen les restriccions del règim talibà.

A més, l'exposició compta amb altres espais i protagonistes que també ajuden amb les aportacions documentals a donar una idea de l'infern ressorgit a l'Afganistan. Hi destaquen els treballs del reporter espanyol Antonio Pampliega o els testimonis de l'exvicepresidenta de l'Assemblea Nacional de l'Afganistan, Fawzia Koofi, o les refugiades Khadija Amin (a Espanya) o Nilofar Ayoubi (a Polònia). També és notòria la presència de Sandra Sánchez , la millor karateca de la història, que ha accedit a posar com a model d?una de les fotografies.

La idea ha estat dirigida, produïda i coordinada durant els darrers set mesos per F8 Tours / F8 Estudio, amb seu a Tudela, i totes les persones que hi col·laboren participen de forma altruista i solidària. " No ens hem deixat de sorprendre, no és fàcil trobar una resposta col·lectiva d'aquesta magnitud i estem molt orgullosos", afirma Begoña Osambela, un dels caps visibles de l'estudi de fotografia navarrès del qual va sorgir la iniciativa.

Carlos Forcada, l'altra part de F8 Tours / F8 estudi, explica que tot va començar de forma domèstica, de boca a boca, demanant el suport de persones properes i conegudes de tota la vida. Però poc després, de la nit al dia, van llançar una crida a gent rellevant de diferents sectors del país, buscant que el projecte creixés des de l'impacte que podrien produir determinades figures conegudes que estiguessin enfocades cap al compromís social.

“Va ser com llançar molts missatges en una ampolla al mar --relata Forcada-- i de sobte vam veure com molts dels millors fotògrafs professionals d'Espanya o com a famosos com Coixet, Trueba, Sabatés, Olmeda, Pedro Blanco, Paloma del Río, Ana Betlem, Itziar Miranda i molts més ens deien que sí”. El que va passar a continuació s'intueix: “ Ens vam adonar que això podria arribar molt lluny ”, afegeix Begoña Osambela.