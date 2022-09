Teatre.Tati Amaya / Pablo -Ignasi de Dalmases

“De casta li ve al llebrer” diu una antiga dita popular i és ben cert que això passa en algunes estirps capaces de donar continuïtat a personalitats il·lustres de món de la cultura o de l'art. Carmen Amaya va ser un referent inoblidable que va acreditar amb la seva trajectòria l'arrelament del flamenc a Barcelona, una ciutat va ser considerada, i ho continua sent amb tots els mereixements, la capital flamenca del nord d'Espanya.

Consagrada a nivell internacional, però prematurament morta, es podria témer que aquell fenomen de la naturalesa que va ser la gitana del Somorrostro hagués estat una figura aïllada al si de la seva pròpia família, però la sort ha volgut que aquells gens passessin d'una generació a una altra i que adquirissin continuïtat, com així ha passat. I gràcies a això ara podem gaudir de la saviesa gitana ancestral de Carme en dos dels seus nebots néts, Karime i Tati Amaya, que encapçalen un magnífic espectacle titulat “Sangre” al Teatre Poliorama.

Pels que no hi estiguin habituats els direm que aquest teatre de les Rambles complementa la seva programació convencional amb espectacles dedicats al nombrós col·lectiu turístic que passeja diàriament per la popular via barcelonina, per la qual cosa l'espectacle que comentem es pot considerar en una doble direcció. Bé com a eina d'iniciació al flamenc per a aquells que vesteixin el nostre país i volen endinsar-se en una de les seves formes d'expressió artística més genuïnes, bé per a gaudi del públic local i de qualsevol amant del flamenc amb un espectacle que és sens dubte efectista, però que respon a principis de purisme exigent.

Amb un fons d'escenari sense cap escarafall, tres instrumentistes (guitarra, bateria i violí), un cantaor, una cantaora i tres extraordinàries ballarines ens submergeixen en el follet i misteri del flamenc i susciten la sorpresa del respectable amb unes execucions rigoroses i belles que assoleixen al zapateado de Karime Amaya nivells propers a l'excelsitud.

L'espectacle està produït per Daniela Eventi i Spettacoli dins el cicle Gran Gala Flamenco i farà gira per les principals ciutats espanyoles després de la seva estada al Poliorama.