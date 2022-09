Vols viatjar amb mii? / Caixa

La Fundació ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona el nou espectacle familiar Vols viatjar amb mi? Puja al tren de la música , una producció pròpia que proposa un recorregut per diferents estils musicals de diverses èpoques a través d'un quartet de corda, ja que gairebé tots els grans compositors de la història han creat peces per a aquesta formació.

D'aquesta manera, l'espectacle repassarà compositors de totes les èpoques, entre ells Mozart, Satie i Bernstein. És un viatge que els quatre músics faran amb una veu, potser l'instrument més expressiu de tots.

MÉS INFORMACIÓ Els CaixaForum i CosmoCaixa tindran 38 exposicions amb Pixar i el cinema i l'espionatge

Aquesta producció s'emmarca a la programació familiar i ha estat creada especialment per a CaixaForum Barcelona. L' espectacle està recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys i es podrà veure al centre cultural del 24 de setembre al 8 d' octubre del 2022 .

La versatilitat d'un quartet

Amb aquest espectacle, els més petits i les seves famílies descobriran les músiques més diverses, gràcies a la versatilitat que aporta un quartet de corda i la veu , passejant per escenaris pomposos, propis de l'òpera, com Chi disprezza gli infelici , de Rossini, i passant per la llum i les coreografies dels millors musicals de Broadway, com I feel pretty , de Bernstein. L'espectacle també tindrà moments per gaudir de la música de cafè de Satie amb Je te veux , o per cantar i ballar al ritme de la Samba d'uma nota só , per escoltar el quartet de corda tocant l' Eine kleine Nachtmusik de Mozart o per trotar amb el Galop infernal d'Offenbach. Aquest viatge musical també permetrà als nens i nenes deixar-se portar pel ritme juganer de la Polca de Xostakóvitx.

És una experiència musical que permetrà que els més petits s'aproximin a l'obra dels millors compositors de música de tots els temps ia la versatilitat que aporta un quartet de corda acompanyat d'una veu.

Propostes per a tota la família

Vols viatjar amb mi? Puja al tren de la música forma part de la programació familiar i escolar que la Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa als centres CaixaForum i amb la qual, al llarg de tot el curs escolar, l'entitat oferirà innovadores propostes culturals que inclouen música, dansa, titelles i obres teatrals dirigides a un públic familiar.

Amb aquesta programació, única a la ciutat i que caracteritza CaixaForum com a centre cultural, la Fundació ”la Caixa” pretén que els més petits i les famílies puguin gaudir d'una gran varietat d'espectacles de qualitat. Una oportunitat perquè les famílies aprofitin el temps lliure dels caps de setmana aprenent i divertint-se.

FITXA DE L'ESPECTACLE

Del 24 de setembre al 23 doctubre. Dissabtes, a les 18.00 h; diumenges i festius, a les 12.00 h

Vols viatjar amb mi? Puja al tren de la música

La música és com un gelat de maduixa, una festa d'aniversari, unes vacances a la platja a l'estiu amb els cosins, una nit de reis que mai no s'acaba, un secret a l'orella, una conversa entre amics…; així podríem definir la música per a quartet de corda. I no és casualitat que els compositors de totes les èpoques li hagin dedicat algunes de les composicions més inspirades. I si al quartet hi afegim la veu, segurament l'instrument més expressiu de tothom? Què més es pot demanar? Vine i deixa't portar per les músiques de Mozart, Satie o Bernstein, i pel so de la veu i del quartet de corda. Perquè la música és un tren que no para mai i fa que viatges per on vulguis, quan vulguis, com vulguis i amb qui vulguis…

Fitxa artística

Guió i direcció artística: Joan Maria Segura

Direcció musical: Naüm Monterde i Oriol Garcia

Escenografia: Xavier Erra

Disseny d'il·luminació: Ramón Ramiro

Vestuari: Marc Udina

Producció: Mireia Sevillano i Jordi Torras

Intèrprets: violí, viola, violoncel i cantant

Activitat recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys.