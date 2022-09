La Sala Versus Glòries configura la seva programació a base d'una combinació sàvia de teatre de text, amb funcions de dimecres a diumenge, i sessions de dansa els dimarts, de manera que pot complaure dos tipus de públics que poden ser o no coincidents. En el nostre cas podem dir que aquesta alternança ens sembla excel·lent i suggestiva.

La temporada s'ha iniciat amb un espectacle titulat Just a mood i que ha estat concebut per María Ferrer i Aurelién Darbellay al voltant de la música del pianista afroamericà Teddy Wilson, per això constitueix un repertori de música que pretén reproduir els codis i l'estètica de l'era del swing. Ho duen a terme sis ballarins: Francesc Bujosa, Anna Portell, Alice Mei i Matteo Nicolai juntament amb els dos creadors ja citats, tots els quals desenvolupen una sèrie d'actuacions bé en parella, bé individualment, bé de forma coral. Cal destacar molt especialment el preciosisme de l'actuació del zapateado que s'executa amb una força vibrant capaç de captivar els espectadors i de suscitar-ne l'entusiasme.

Amb un missatge explícit d'homenatge a la creació musical afroamericana, Just a mood és, en la seva aparent senzillesa, un espectacle vistós i enlluernador que exigeix als sis ballarins una rigorosa preparació i una actuació esforçada pletòrica de moments feliços.