Alba Reche (Elx, 1997) continua avançat en el "caminet" de la música, una indústria en què vol ser un motor de canvi "actiu" per pal·liar el masclisme i el paternalisme "intrínsec" que l'envolta.

" És insultant l'evident blanquejament d'artistes masclistes a la indústria musical ", assenyala Reche en una entrevista concedida amb motiu del llançament del seu nou EP 'Honestament trista', que es publicarà aquest divendres, 23 de setembre.

En aquest "diari" de 5 cançons, Reche es confessa sobre moltes qüestions, entre elles una situació d'abús que assenyala a la cançó 'Esta también fui yo', una de les peces més "crues" de l'EP i la que més li va costar compartir. Ara creu que va fer el correcte.

"Per mi aquesta cançó va ser una forma de ser conscient de moltes coses i de reconèixer-me a mi mateixa en diverses situacions. El fet de poder verbalitzar i escriure això m'ha ajudat a sentir-me millor. Cadascuna troba la seva forma de bregar amb aquestes coses" , subratlla.

Així mateix, celebra que el públic pugui sentir la cançó i explica que moltes persones li han escrit per dir-li que se senten reflectides i han viscut experiències semblants. "Han pogut empatitzar amb aquesta cançó, que és per al que hi ha les cançons. Quan la vaig escriure precisament vaig pensar que hi hauria persones que necessiten escoltar una cosa així", postil·la.

També destaca la necessitat d'aquest tipus de cançons reivindicatives ja que, segons ell, " les cançons no deixen de ser un acte polític per molt que siguin cançons ". "S'expliquen coses que són necessàries", exposa.

Entre altres coses que veu necessàries avui, també inclou un canvi en la indústria en què es mou i en què, segons relata, "hi ha paternalisme i misogínia per part del públic, els equips i fins i tot les discogràfiques".

Tot i això, celebra que ella té un equip en què cada vegada hi ha més dones i els homes "l'escolten". "Tots em coneixen prou per saber quines actituds poden tenir amb mi", explica, per afegir que d'aquesta manera se "sent lliure i tranquil·la" a l'hora de crear.

D'altra banda, lamenta la falta de dones als festivals de l'escena musical nacional, no només a sobre dels escenaris, també darrere d'ells . "Davant això he decidit reaccionar activament i al meu equip he aconseguit que siguin tot dones per als directes", reivindica, alhora que demana "deixar enrere" l'estampa de l'"artista individual que es presenta als concerts amb una banda d'oncles" que li treuen 40 anys".

"Això està bé, però crec que estem en un altre punt. Si de veritat ens sembla malament (la falta de dones), crec que reaccionar activament és la solució. També agrairia que els artistes homes comptessin amb dones, també als seus equips tècnics" , sentència.

De moment, ella espera portar la seva aposta als festivals el proper any, ja que després d'una gira de sales que acabarà al febrer i en què presentarà noves cançons, a més de les d'aquest EP, creu que ha arribat el torn. També el de saltar el toll i tocar a Amèrica Llatina.

"UN NO TRIA SER REFERENT"



I és que té fans a diversos països d'aquesta regió des que va sortir d'Operación Triunfo 2018, on va quedar en segona posició i va ser una de les més estimades pels espectadors que, a més de valorar el seu talent, la van prendre com una icona LGTBI+.

"Ser referent una no l'escull, els ho imposen" , puntualitza sobre això l'artista, que aplaudeix que "moltes nenes s'hi hagin pogut veure reflectides" en aquest sentit. "Abans de la nostra generació a la televisió no es veien tants referents del col·lectiu i gràcies a Déu el programa ens va donar obertura de parlar sobre la nostra sexualitat i identitat d'una manera natural", incideix.

Tot i això, relata que també ha estat qüestionada per això. “M'han dit que estic aprofitant de ser del col·lectiu. Jo no sabia si en explicar-ho al programa tindria una dolenta o bona acollida, només ho vaig dir perquè ho sóc ”, rasa.

En aquest context, també denuncia els “qüestionaments a la bisexualitat dins i fora del col·lectiu”. Si bé ella no els sol viure perquè viu en una mena de "bombolla", envoltada de la seva gent, quan surt d'ella s'adona que "segueix existint la bifòbia", denuncia.

Tot i aquestes o altres crítiques, se sent molt centrada en allò que toca, la seva feina, en què, garanteix, intenta ser "honesta" amb ella i la gent que l'escolta, una convicció sobre la qual ha teixit l'EP que ara traurà a la llum i amb el que segueix fent-se un forat a la indústria.