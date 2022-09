Cartell del Festival de Sitges / Festival de Sitges

El 55 Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que se celebrarà del 6 al 16 d'octubre, tancarà amb ' Fins als ossos: Bones and all ', dirigida per Luca Guadagnino i protagonitzada per Timothée Chalamet, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg, Taylor Russell i Mark Rylance, ha informat aquest dijous el certamen en un comunicat.

Ambientada als Estats Units dels anys 80 , explica la història del primer amor entre una jove que està aprenent a sobreviure al marge de la societat i un rodamón apassionat i privat dels seus drets, que es troben i uneixen per emprendre una odissea de milers de quilòmetres.

Guadagnino va ser l'encarregat d' inaugurar el festival fa quatre anys amb la seva versió de ' Suspiria ', i ara clou amb 'Fins als ossos: Bones and all', que compta amb banda sonora de Trent Reznor i Aticuss Ross, s'estrenarà als cinemes espanyols el 25 de novembre.