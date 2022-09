Govern

El concert de carilló d’aquest cap de setmana amb motiu de les festes de la Mercè donarà el tret de sortida a la nova temporada 2022-2023, que compta amb un programa molt variat: des de temes de compositors clàssics a melodies populars, bandes sonores de pel·lícules i música pop.

Els concerts s’escolten des del Pati dels Tarongers o, en cas de pluja, des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. En aquests dos espais l’audició és òptima. A més, s’acompanyen de pantalles des d’on es poden veure en directe els teclats de l’instrument i la interpretació per part de la carillonista Anna Maria Reverté.

Està programat un concert per a cada primer diumenge de mes (excepte a l’agost i al setembre) a les 12 del migdia. La durada és d’aproximadament una hora. A banda del concert extraordinari de La Mercè, també està programat un d’excepcional per Sant Esteve. A més, al juliol, s’ofereixen els concerts del Festival Internacional de Carilló de Barcelona, que congreguen carillonistes de tot el món.

CONCERTS DE LA TEMPORADA

Setembre 2022

- Dissabte 24, 21 h: Vine a donar-te un bon bany energètic!

Concert extraordinari amb motiu de les Festes de la Mercè on s’interpretaran tocates, ragtimes, blues, marxes i fantasies arquitectòniques, de la mà del compositor John Courter.

Octubre 2022

- Diumenge 2, 12 h: Belles pàgines operístiques

La carillonista interpretarà peces de W.A. Mozart, R. Wagner, L. Delibes, G. Bizet, G. Verdi i G. Puccini.

Novembre 2022

- Diumenge 6, 12 h: 10 ‘Intermezzi’ molt especials, de Leen’t Hart

Poètica pura en diferents estils. Deixa’t sorprendre amb peces originals per a carilló.

Desembre 2022

- Diumenge 4, 12 h: Un matí de pel·lícula

Concert combinat de carilló i trompeta, amb Sergi Marquillas. S’interpretaran bandes sonores d’Ennio Morricone, Nino Rota i John Williams, entre altres.

- Dilluns 26, 12 h: Recreacions Nadalenques

Concert extraordinari de Sant Esteve amb melodies catalanes i neerlandeses amb nous sons de la mà de carillonistes compositors com E. Vandevoort, J.-P. Hautekiet, C. Van Eyndhoven, G. D’hollander i A.M. Reverté

Gener 2023

- Diumenge 8, 12 h: Concert d’Any Nou

Donem la benvinguda al Nou Any amb un recull de sardanes molt fresques. Comptarà amb l’actuació especial de la colla sardanista Mare Nostrum. S’interpretaran peces d’E. Morera, P. Ventura, E. Toldrà, V. Bou i J. Serra, entre altres.

Febrer 2023

- Diumenge 5, 12 h: De Bach a Fauré

Concert combinat de carilló i la soprano Marta Mathéu. S’interpretaran peces de Bach, Haendel, Pergolesi, Mozart i Fauré

Març 2023

- Diumenge 5, 12 h: Heitor Villa-lobos, exuberància sonora.

S’interpretaran “Bachianas brasileiras”, preludis, “Choros” i “Suite popular brasileira"

Abril 2023

- Diumenge 2, 12 h: Les quatre estacions de Vivaldi

Música programàtica barroca, on podràs sentir la pluja, el brunzit de les mosques, els vents gelats i els camperols ballant.

Maig 2023

- Diumenge 7, 12 h: Música brillant d’estil clàssic

Concert combinat de carilló i la percussió de Juan Francisco Ruiz. S’interpretaran obres de J.F. Ruiz, A. Schmidt i L.’t Hart, entre altres

Juny 2023

- Diumenge 4, 12 h: Danses tradicionals catalanes

Interpretació de danses tradicionals catalanes de Reus, Barcelona, Isona, Olot, Sitges, Borredà, Campdevànol, Sant Feliu de Guíxols, Sant Celoni, Alentorn i Sta. Cristina d’Aro, entre altres.

Juliol 2023

- Diumenge 2, 12 h: Troba la teva música!

Selecció de música pop amb temes de Bob Dylan, Lou Reed, ABBA, Billy Joel, Mike Oldfield, Prince, Police, Mariah Carey, Amy Winehouse, Els Amics de les Arts, Companyia Elèctrica Dharma i Avicii i Doctor Prats.

- Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16, 21 h i divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23, 21 h: XXX Festival Internacional de Carilló de Barcelona.

El 30è Festival Internacional de Carilló acollirà carillonistes de tot el món, amb un concert especial d’obertura amb carilló, piano i flauta travessera.

INSCRIPCIÓ ALS CONCERTS

Per accedir al Palau de la Generalitat i escoltar els concerts de carilló, cal inscriure’s prèviament de manera gratuïta. Es pot fer a través del telèfon d’atenció ciutadana 012 o al formulari del web presidencia.gencat.cat/carillo.

Els concerts també es poden seguir en streaming a través delcanal Youtube del carilló.

EL CARILLÓ DEL PALAU DE LA GENERALITAT

L'actual carilló del Palau de la Generalitat té 49 campanes de bronze i pesa 4.898 quilos. Aquest nombre de campanes, que abasten una extensió tonal de quatre octaves cromàtiques, li dona la categoria de carilló de concert. Va ser construït per la casa Petit & Fritsen, d'Aarle-Rixtel (Països Baixos), i va ser inaugurat el 21 de desembre de 1976, pocs mesos abans del restabliment de la Generalitat de Catalunya. Aquest nou instrument fou instal·lat sota l’impuls de la carillonista M. Dolors Coll, i va substituir el petit carilló de l’any 1927.

S’ofereixen audicions diàries, de dilluns a divendres, a les 12 i a les 18 hores, a càrrec de la carillonista del Palau. Des del carilló també s’acompanyen tota mena d’actes protocol·laris.