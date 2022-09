'Els reis del món' guanya la Conquilla d'Or del Festival de Sant Sebastià | @ep

La pel·lícula colombiana 'Los reyes del mundo' , dirigida per Laura Mora , ha estat la pel·lícula guardonada amb la Conquilla d'Or de la 70 edició del Festival de Sant Sebastià , màxim guardó del Zinemaldia , en una edició en què els adolescents han copat algunes de les categories més importants.

El millor exemple ha estat la pròpia 'Los reyes del mundo' una pel·lícula sobre cinc nois del carrer a Medellín que emprenen un viatge a la recerca d'unes terres heretades per un d'ells. La directora i la productora han pujat acompanyades pels joves protagonistes, que han rebut paraules de suport i alè.

“Espero que això serveixi per entaular un diàleg i pensar en un món més just. El marge és on hi ha tota la bellesa i aquests nois m'han ensenyat que la desobediència és necessària i que en un món tan difícil, sempre cal celebrar la vida ", ha assenyalat.

Cap de les participants a la secció oficial ha repetit premi i, entre les curiositats --que ja van sent habituals--, s'ha tornat a concedir un guardó ex aequo en la categoria de millor intèrpret protagonista, en aquest cas als joves Paul Kircher per 'Le Lycéen' i l'espanyola Carla Quílez per 'La maternal'.

Tot i que Kircher ja és més gran, a la seva pel·lícula interpreta un jove de 17 anys. Quílez , que dóna vida a 'La maternal' a una nena de 14 anys que es queda embarassada, ha tingut en el discurs una menció emotiva a la seva mare. "No hi ha temps ni diners per agrair tot el que ha fet per mi", ha assenyalat una emocionada actriu, que a més ha al·ludit a la seva "padrina" Pilar Palomero i ha tingut un record per a les "dones guerreres i lluitadores" com les de la pel·lícula.

Aquesta categoria va passar fa dos anys a lliurar únicament un únic premi tant per a intèrprets masculins com femenins i ja en l'edició passada es va produir el seu primer ex aequo, premiant les actrius Flora Ofelia Hofmann i Jessica Chastain.

Mentre el cineasta japonès Genki Kamawura ha estat guardonat amb la Conquilla de Plata a la Millor direcció per la seva pel·lícula 'Hyakka/A hundred flowers', és l'adaptació d'una novel·la homònima que parteix de l'experiència personal de l'autor amb l' Alzheimer , que va patir la seva àvia.

L'última Concha de Plata, la lliurada a Millor interpretació de repartiment , ha recaigut sobre Renata Lerman, d''El suplente' , una altra adolescent i debutant al cinema, que ha mostrat la seva "sorpresa" pel premi precisament per ser la seva primera vegada darrere de la pantalla.

La pel·lícula ' Runner ', del director nord-americà Marian Mathias , ha guanyat el premi especial del jurat. El premi al Millor guió ha estat per a Dong Yun Zhou i Wang Chao , per la pel·lícula ' A woman ', mentre que la Millor fotografia ha recaigut en Manuel Abramovich per la seva pel·lícula ' Pornomelancolía '.

REIVINDICACIONS

Als premis ja comptats s'han sumat els d'Horizontes Latinos per a 'Tengo somnis elèctrics', dirigida per Valentina Maurel. També hi ha hagut premi Zabaltegui-Tabakalera a la cinta 'Godland', d'Hlynur Palmason, i el premi New directors a 'Fifi', de Paul Saintillan. El documental 'El sostre groc' d'Isabel Coixet ha rebut el Prmeio TVE/Una altra Mirada.

Pel que fa al Premi del Públic Ciutat de Donostia, la pel·lícula amb més puntuació ha estat 'Argentina, 1985', de Santiago Mitre i amb Ricardo Darín, mentre que el Premi del Públic a la Millor pel·lícula europea ha recaigut a 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen. El premi Irizar de Cine Vasco ha anat a parar a 'Suro', de Mikel Urrea.

ELS DISCURSOS "NO DEMOCRÀTICS"

A més, ha estat una gala amb poques reivindicacions, i les que hi ha hagut s'han centrat més en temes socials. Per exemple, Isabel Coixet, que ha portat el seu documental 'El sostre groc', ha agraït la resposta que va tenir a la projecció al crit del públic de 'Jo sí et creo'.

Així mateix, Rodrigo Sorogoyen ha instat a continuar acudint a les sales de cinema perquè "és un moment molt important". Manuel Abramóvitx, premiat per 'Pornomelancolía', ha recordat la importància de "visibilitzar temes urgents" com el treball sexual, el VIH o "tot allò que està fora de la norma".

I el Xinès Darín, productor de la pel·lícula 'Argentina, 1985' ha qualificat de “poètic” que una pel·lícula que parla sobre la democràcia “resulti guanyadora en votació popular”.

"Ens dóna un bonic senyal en un moment en què sembla que estan creixent, potser massa, discursos que no respecten els valors democràtics que tant han costat aconseguir. És important amplificar la mirada i els valors més que rellevants en un moment tan complex “, ha assegurat.

UN JURAT SENSE GLENN CLOSE

El jurat de la Secció Oficial --que atorga la Conquilla d'Or, les tres Conquilles de Plata i els premis a millor guió i fotografia-- ha format per la directora de càsting i cineasta Antoinette Boulat (França), la directora i guionista Tea Lindeburg (Dinamarca), l'escriptora i periodista Rosa Montero (Espanya), el cineasta i artista visual Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), el director i guionista Hlynur Pálmason (Islàndia) i el productor Matías Mosteirín (Argentina), que presidirà el jurat.

Precisament, la setmana prèvia al certamen l'actriu Glenn Close va anunciar la cancel·lació de la visita al festival, el jurat oficial del qual havia de presidir, per una "emergència familiar". Close va justificar aquesta cancel·lació a l'últim moment a causa d'"una emergència familiar".

ESTRELLES DE HOLLYWOOD

Els guardons que s'han lliurat aquesta nit se sumen als reconeixements honorífics d'aquesta edició: el Premi Donostia, que en aquesta edició han rebut l'actriu Juliete Binoche i el director David Cronenberg.

Altres noms d'estrelles hollywodienques que han passat pel certamen en aquesta edició són els de Liam Neeson, Diane Kruger o Olivia Wilde, entre d'altres.

Després de la gala de cloenda, els assistents han gaudit de la projecció 'Marlowe', dirigida per Neil Jordan i amb els citats Neeson i Kruger de protagonistes.