Rihanna actuarà al descans del Super Bowl 2023 | @ep

Rihanna serà artista estrella del descans de la Super Bowl 2023 . Amb aquesta notícia, la de Barbados torna a l'activitat musical després de tenir el seu primer fill amb el raper A$AP Rocky , tal com ha donat a entendre al compte de Twitter , on ha publicat una fotografia d'una mà subjectant una pilota de la NFL . Durant hores, van ser diversos els rumors sobre la seva presència al mig temps, fins que finalment la lliga va confirmar la seva assistència.

Rihanna actuarà al descans del Super Bowl 2023 | Instagram

La notícia no ha trigat a viralitzar-se i la cantant ha estat trending topic a xarxes socials durant diverses hores. I és que l'artista va rebutjar aquesta oferta en el passat per anar en contra dels seus principis, tal com va assegurar ella mateixa. La seva participació a l'espectacle representa una volta amb tots els escenaris per a l'artista barbadenca, que no publica disc nou des del 2016 , quan va llançar Anti .