Robbie Williams ha anunciat la seva gira europea 'XXV Tour 2023' , que inclou una actuació el divendres 24 de març del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona , amb entrades que sortiran a la venda aquest divendres a les 10.

La gira (que inclou ciutats com Lisboa, París, Amsterdam i Berlín ) celebra els seus 25 anys com a artista en solitari i arriba després del llançament del disc 'XXV' a principis de setembre, informa Doctor Music Concerts en un comunicat aquest dilluns.

El preu de les entrades per a Barcelona serà de 50, 70, 80, 110 i 128 euros per als seients reservats a la grada, i de 80 i 128 per a les entrades a pista.