Presentació de la redició de 'Narració d'una asfíxia premeditada / @CatalunyaPress

Aquest dimarts, 27 de setembre, s'ha celebrat a la seu del Col·legi de Periodistes la presentació de la reedició del llibre Narració d'una asfíxia premeditada , escrit per Ramon Trias Fargas, el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya presidida per Jordi Pujol entre el 1980 i el 1982. L'obra, publicada el 1985, va llançar la seva versió electrònica el 2016 passat. , aquest 2022 l'editorial 'Tibidabo' ha decidit reeditar aquesta edició, que inclou el pròleg de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, present també a la versió electrònica de fa sis anys.

Per aquesta ocasió, hi han estat presents l'exconseller d'Economia i Finances, Antoni Castells (2003-2010), i l'exconseller d'Economia i Coneixement, Andeu Mas-Colell (2010-2016), a més dels catedràtics Núria Bosch i Ferran Requejo.

MÉS INFORMACIÓ El Govern destaca el compromís social de Ramon Trias Fargas al centenari del seu naixement

El llibre de Trias Fargas demostra que els problemes de finançament de la Generalitat de fa gairebé 40 anys no són un fet aïllat, sinó que s'emmarquen dins de la rigorosa actualitat, ja que han acabat desembocant en una situació d'asfíxia econòmica i de paràlisi del autogovern. Mas-Colell, al pròleg d'aquest llibre, comentava que "el centralisme, en cas que l'autonomia no fracassara per altres causes, ens esperava a 'la cantonada' amb l'arma més subtil, més solapada i més eficaç de totes: l'asfíxia financera, i això es va preparar meticulosament des del primer dia.

Antoni Comas, l'editor de l'obra, explicava que aquest llibre a la dècada dels 80 "corria el risc de ser massa d'actualitat que passaria molt ràpidament per les llibreries. 40 anys després resulta que és un llibre d'actualitat i que ho hem fet" hagut de reeditar.

Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement entre el 2010 i el 2016, explicava que Catalunya està asfixiada. "No ens sobren els diners i aquest terme ens acompanyarà durant molt de temps", explicava. A més, també explicava que "les competències estaven mal valorades" des del primer moment, i que el model actual és inspiració federal. "Des del punt de vista català, a nosaltres ens va bé el mecanisme d´inspiració federal. Jo comparteixo l´actitud de no implicar-se gaire en el plantejament de reforma general del sistema i que es pot refinar i perfeccionar, però estarem millor si anem posant millores al mecanisme de replantejar-ne un de nou, que serà encara menys federal del que tenim ara", certificava l'exconseller.

Núria Bosch, catedràtica d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, recollia el testimoni de Mas-Colell i comentava que "els problemes que destacava Trias Fargas segueixen presents 40 anys després", i que l'origen dels problemes "deriven d'una manca de cultura federal", ja que impera el centralisme.

Bosch explicava que al llibre es posava el focus al sistema federal dels Estats Units. "Els catalans sempre ens fixem en com funciona el finançament a altres països de tradició federal, però a la resta de l'Estat no interessa plantejar la possibilitat de fer-ho com altres països federals", argumentava la catedràtica.

També ha volgut posar èmfasi en alguns dels problemes que han portat a la situació actual, com és el concepte de “caixa única”, és a dir, que tots els governs dels diferents territoris paguin impostos a un govern central, a diferència dels estats federals, i que després afecta la redistribució dingressos. A més, també comentava que cada vegada que Catalunya demana algun tipus de diferència a favor seu, "es mira com si fos un privilegi". Per acabar, ha remarcat la manca de coordinació, transparència i confiança entre el govern català i l'Estat.

Antoni Castells, exconseller d'Economia i Finances, destacava tres “capes” del llibre. D'una banda, que el conflicte del finançament entre Catalunya i Espanya són gairebé els mateixos problemes 40 anys després. Seguia amb la doble faceta de Trias Fargas, en què es queixava del model existent però, alhora, havia d'intentar treure'n el màxim benefici des de dins mentre exercia de Conseller. Per acabar, explica que l'exconseller volia el model de federalisme americà, però amb matisos: "L'autonomia dels ingressos públics ens interessa, però menys. El que cal és tenir plena llibertat i descrecionalitat amb la despesa".

Per últim, Ferran Requejo , catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, va aportar la part menys econòmica de tots. Explica que el llibre en qüestió "ens ensenya a entendre millor on érem i on som. El temps li ha donat la raó en coses en què el llibre només tenia breus apunts". També ha volgut fer èmfasi a la Constitució, la quina "està plena d'ambigüitats. Ara sabem el que és a la pràctica", ja que el procés de la Transició es va haver de fer "a mitges i de forma precipitada", i una de les parts que va sortir més malament va ser la Constitució.

Ha volgut acabar argumentant que “mani qui mani a Madrid, hi ha una maldat estructurada en contra de Catalunya ”.