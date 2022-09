La jove orquestra simfònica de Barcelona arriba al Palau de la Música Catalana | @ep

La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona inicia temporada aquest diumenge 2 d'octubre a les 17.30 hores al Palau de la Música Catalana. La JOSB es va fundar el 2015 sota la direcció titular i artística del director d?orquestra Carlos Checa. Integrada per més de seixanta joves músics, té com a objectius difondre la música simfònica i complementar la formació dels joves instrumentistes, fomentant-ne el desenvolupament educatiu en un marc d'alt nivell artístic.



La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), té com a objectiu difondre la música simfònica dins del marc d'una temporada de concerts a la ciutat de Barcelona i com a activitat musical, pedagògica i cultural, complementa la formació dels joves instrumentistes fomentant-ne el desenvolupament educatiu en un marc d'alt nivell artístic en què es comparteixen coneixements, il·lusió, esforç i talent.



La JOSB es va fundar el 2015 sota la direcció titular i artística del director d?orquestra Carlos Checa. Es va presentar el 25 d'octubre al Foyer del Gran Teatre del Liceu i des de la seva Temporada inaugural 15/16 manté un mínim de sis programes simfònics per temporada amb concerts gratuïts i solidaris a la ciutat de Barcelona .

Realitza també esdeveniments corporatius per altres empreses o entitats de la ciutat i ha estat convidada a realitzar diferents gires . , i el 2021 va fer una gira debutant al Palau de Congressos d'Àvia i al Palau de Congressos de Salamanca.



Col·labora també amb directors d'orquestra convidats com Josep Caballé Domenech, Joshua Dos Santos, Manuel Hernández Silva, Salvador Brotons, Rubén Gimeno, Virgínia Martínez, Christian Vásquez, Íñigo Pirfano, Francesc Prat, Tomàs Grau i Michael Thomas i professorat de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i de l´Orquestra del Gran Teatre del Liceu.



La JOSB té el suport d'institucions (com l' Ajuntament de Barcelona, ​​l'Obra social de la Fundació la Caixa i el Centre Cívic La Sedeta ) d'amics col·laboradors i membres protectors, i rep el patrocini d' Associació Barcelona Ciutat de Música, Logifrio i Gratacós 1940.



La JOSB també desenvolupa una cooperació solidària amb diferents organitzacions de la ciutat, ha realitzat concerts benèfics per Càritas, Fundació Pascual Maragall, l'AFAB (Associació de Familiars Malalts d'Alzheimer), Mans a les Mans, Caravana solidària per la Pau, Unicef i Banc dels Aliments. També el 2017 va oferir un concert al Centre Penitenciari de Can Brians de Barcelona.



D'altra banda, ha col·laborat amb la Marató de TV3 a l'enregistrament d'un videoclip amb Mónica Naranjo a la Sagrada Família i d'un tema inclòs al CD del 2016 que va vendre més de 220.000 còpies. El 2020, va gravar per a “ La Marató ” un videoclip amb el grup Obeses al terrat de l' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i el 2021, amb el cantant Luís Fonsi.



Al desembre de 2021 el cèlebre Youtuber Rubius, va celebrar el seu desè Aniversari a les xarxes amb un vídeo amb la JOSB al Palau de la Música , vist actualment per més d'onze milions de persones.



Des del gener del 2019, els mitjans col·laboradors de la JOSB són El Periódico, RNE 4, Revista Musical Catalana i el grup de Mitjans de la Corporació Catalana de Comunicació.



La JOSB des de la seva VII Temporada 21/22, té un Cicle propi de concerts al Palau de la Música Catalana i al Teatre l'Aliança de Barcelona.