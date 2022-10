Des de la guerra del Francès Espanya no ha tingut més enfrontaments bèl·lics en el seu entorn immediat que els que hi ha hagut amb el Marroc, circumstància que permet caracteritzar aquest país -i la realitat més immediata ho confirma- com el veí més conflictiu. Alfonso Iglesias, professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la, ha estudiat els registrats amb el sultanat des de mitjans del segle XIX fins a l'arribada de la segona República al “Marroc, panteó de l'imperi espanyol (1859-1931)” (Marcial Pons Ediciones de Història)

Considera aquest autor que la crida per antonomàsia “guerra d'Àfrica” (1859-1860) va respondre a una estratègia política raonable ja que “les mires d'O'Donnell no eren tan simples com sovint es va insistir i va tenir en compte interessos econòmics, estratègics i de política interior”. Va donar lloc a una “explosió de retòrica patriòtica” i un “notable suport popular” i de la premsa, i va generar interessants aportacions literàries (Alarcón, Pérez Galdós) i artístiques (Fortuny) encara que Iglesias dissenteix de l'opinió que va finalitzar amb una “ pau noia per a una guerra gran” ja que, al marge que els seus resultats semblés poc atractius, “va ser decisiva per als interessos d'Espanya a l'Àfrica”.

Molt menys coneguda va ser la guerra de Melilla del 1893 o “guerra de Margallo”, que així mateix va despertar notable reacció patriòtica, però alhora algunes actituds crítiques. Considera que el paper del general Margallo “va ser controvertit i que la seva figura hagués estat molt criticada als diferents mitjans, però la seva mort i la transcendència que aquesta va tenir va limitar l'abast de les diatribes i va enlairar la seva figura com a símbol de la campanya”. L'historiador apunta com a resultat positiu de la mateixa que “es van asseure les bases perquè Melilla es convertís uns anys després en centre clau de colonització i comerç”.

Hi va haver una segona guerra de Melilla a causa de l'atac patit per uns treballadors que tendien el ferrocarril a les mines de Beni Bu Ifrur i el fet més excel·lent del qual va ser la sagnia patida per Espanya al Barranc del Llop (1909) Els 180 morts van superar els de les principals batalles de la guerra de 1859-1860 i van triplicar els de l'anterior de Melilla. També en aquest cas va resultar controvertida una actuació, la del general Marina, a qui es va acusar d'imprevisió i escassa cautela en les operacions i se'l va responsabilitzar de l'alt nombre de baixes. L'autor destaca el paper exercit pels corresponsals de premsa (entre ells una dona, Carmen de Burgos) i considera que la pau va permetre a Espanya eixamplar el territori al Marroc. A més, va ser la primera guerra que es va veure al cinema al nostre país i la que va donar lloc a les primeres resistències a l'embarcament de soldats (Setmana Tràgica de Barcelona)

Si bé el període de 1909-1927 se sol englobar sota la denominació de “guerra del Rif”, aquest concepte es pot descompondre en diversos episodis bèl·lics amb identitat pròpia. Així la “campanya del Kert”, d'origen molt discutible i que ha passat a la història com a marginal i irrellevant, però que va permetre considerables avenços territorials. Aleshores era detectable a Espanya la persistència d'un notable antibel·licisme, encara que l'anticolonialisme fos una cosa marginal i molt limitada.

Signat el tractat de protectorat amb França el 1912, que Iglesias qualifica com a “una derrota diplomàtica per a Espanya” per les moltes concessions que va haver de fer per rebre a canvi una zona “molt petita, pobra i difícil de controla”, hi va haver un punt de inflexió el 1915 que va donar lloc als anys més tranquils de la dècada, potser pel pactisme i pacifisme desplegats per l'alt comissari Jordana. El seu successor, Berenguer, va tornar a apostar per una política d'avenços i control efectiu amb alguns episodis inicials exitosos i incruents, que amb el temps es van anar torçant fins a arribar a l'estiu del 1921. Es va produir llavors el desastre d'Annual que va causar 10.000 morts i 570 presoners, sense comptar els civils, va posar en perill la mateixa Melilla i va ser “la derrota colonial més gran patida per qualsevol potència europea en territori africà”. Afegeix que “si hi va haver un nom en què es va personalitzar el desastre, aquest va ser el de Silvestre… no obstant la seva mort va fer que la seva memòria fos relativament respectada”. L'escàndol que va provocar va ser tan notable que es va encarregar al general Picasso la formació d'un expedient per a la depuració de responsabilitats que va exigir nou mesos de treball i va donar lloc a “un exercici de memòria sorprenent” que “pot ser considerat també com un treball històric ”. Va descobrir “una dramàtica successió de proves d'incompetència, de covardia i de desorganització, va revelar el desastre en tota la seva cruesa i no va escatimar detalls sobre els vicis i corrupteles de l'Exèrcit, concloent que aquests havien estat els principals causants de la debacle, juntament amb els errors estratègics del comandament”. L'autor reconeix que no hi ha proves de la possible connivència d'Alfons XIII amb l'avenç insensat de Silvestre, si bé la idea que el monarca coneixia els seus plans “resulta difícil de rebatre”. La conseqüència va ser que “el desastre d'Annual va portar al zenit l'abandonisme respecte al Marroc”, postura que va compartir el mateix general Primo de Rivera qui, tot i això, en accedir al poder després del pronunciament del 1923, va canviar de convicció i va ser qui va aconseguir liquidar el problema gràcies, entre altres raons, a l'actuació conjunta hispà francesa que va permetre derrotar el cabdill rifeny Abdelkrim.

El professor Iglesias enriqueix cadascun d'aquests relats bèl·lics amb una àmplia referència dels fruits que van produir a la premsa, la literatura, el teatre, la música, la fotografia, la iconografia, les festes i commemoracions, els monuments públics i funeraris i, al seu moment, el cinema.