La Factoria Cultural de Terrassa (LaFact), antic Centre Cultural, ha iniciat una nova temporada de dansa, la 39a i ho ha fet amb El llac dels cignes , el títol més celebrat del ballet clàssic. Es tracta de la versió que Alexis Fadejetxev va fer de la coreografia de Petipà i que ha dirigit la georgiana Nina Ananiashvili, que va ostentar la condició de primera ballarina al Bolxoi de Moscou. Una dada que convida a constatar la profunda relació que durant moltes dècades es va establir entre els teatres de les principals russes, principalment Moscou i Sant Petersburg, i les companyies de les companyies suburbicàries de les diferents repúbliques incardinades a la desapareguda Unió Soviètica.

L?actuació a Terrassa de la companyia georgiana va tenir algunes peculiaritats. La primera, l'agradable sorpresa de constatar que en aquesta ocasió vam tenir el privilegi d'escoltar la partitura de Txaikovski no com sol ser habitual, és a dir, enllaunada, sinó en directe gràcies a la presència de l'Orquestra Simfònica Acadèmica de la localitat alacantina de Sant Vicente del Raspeig que va dirigir el mestre Pablo Gutiérrez Pastor. La segona, que els papers principals van ser interpretats en cadascuna de les dues funcions per ballarins diferents. Així el príncep Sigfrid va ser encarnat per Frank van Tongeres i Papuna Kapanadze i Odile per Nino Samadishvili i Laura Fernández.

També hi va haver una altra peculiaritat potser més rellevant. I és que, si bé en els muntatges contemporanis els quatre actes originals de la partitura solen reduir-se, en la versió de Fadejetxev es van convertir en un ballet d'una hora i vint minuts (35 + 45 amb intermedi) Més encara, la companyia georgiana va estar formada gairebé exclusivament per dotze ballarines, quedant la presència masculina reduïda a allò indispensable, és a dir, als papers del príncep i del mag, més un tercer intèrpret, que van haver de multiplicar-se.

Això no vol dir que la qualitat interpretativa se'n ressentís, perquè tots els components de la formació van actuar amb propietat, van demostrar excel·lent preparació tècnica i van revelar inspirada execució, però sigui per la raó que apuntem o perquè l'escenografia va brillar pràcticament per la seva absència (encara que a vegades és millor fins i tot que no n'hi hagi, sobretot a les companyies de ballet de Rússia i països vilatans) ens va fer la impressió que El llac dels cignes georgià va desprendre una certa aroma de ballet de cambra. El que no constitueix certament cap malbaratament, però revesteix menor magnificència que la d'altres versions anteriors.