Només unes hores abans de la parada programada de la gira de Ringo Starr dissabte a la nit al Four Winds Casino de Michigan a New Buffalo (Estats Units), l'exBeatle va anunciar que no podria actuar a causa d'una malaltia no especificada.

En un comunicat compartit per l'organització, l'equip de Starr va confirmar que el músic de 82 anys no tenia Covid, però va dir que no podia continuar perquè la veu estava sent afectada per la malaltia.

"Ringo està malalt i esperava poder continuar, per això la decisió tardana, però va afectar la seva veu, de manera que el concert d'aquesta nit, programat per començar en unes hores, es va cancel·lar", deia l'anunci publicat al Facebook del casino.

Els fans poden sol·licitar reemborsaments si ho desitgen, però, la nota també aconsella als posseïdors de butlletes que esperin fins que es brindi més informació.