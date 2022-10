Sacheen Littlefeather @wikipedia

Sacheen Littlefeather , l'actriu nativa americana que va rebutjar l'Oscar de Marlon Brando, va morir als 75 anys. La seva mort va ser confirmada per l'Acadèmia de Cinema.

Littlefeather, que també era activista dels drets civils, va ser notícia el 1973 quan va parlar per rebutjar un premi de l'Acadèmia en nom de Brando, que havia guanyat el premi al millor actor per El padrí. Va rebutjar el guardó a causa del tracte que es donava als nadius americans a la indústria cinematogràfica de l'època.

El mes passat, Littlefeather va acceptar formalment la disculpa de l'Acadèmia després d'haver estat interrompuda als Oscars del 1973 mentre protestava pel maltractament dels nadius americans. L'Acadèmia finalment li va enviar una carta de disculpa després de gairebé mig segle a l'agost, a la qual es va dirigir durant una vetllada especial celebrada en honor seu.

Durant l'esdeveniment, Littlefeather va dir: "Sóc aquí acceptant aquesta disculpa". "No només per a mi, sinó com a reconeixement, sabent que no era només per a mi sinó per a totes les nostres nacions que també necessiten escoltar i merèixer aquesta disculpa aquesta nit".

"Ara, m'agradaria que tots els indis en aquesta audiència es posin drets. Mirin la nostra gent, mireu-vos els uns als altres i sentiu-vos orgullosos que som supervivents, tots nosaltres. Si us plau, quan m'hagi anat, sempre recordin que on sigui que es posin drets per la seva veritat, mantindran viva la meva veu i les veus de les nostres nacions i la nostra gent", va concloure, Littlefeather.