Fundació La Caixa

Fundació La Caixa estrenarà el cicle de conferències 'Nusos de la democràcia', que tindran lloc entre el 6 d'octubre i el 24 de novembre del 2022. Coorganitzat amb L'Observatori Social i la Fundació Ernest Lluch, les diferents conferències tractaran sobre temàtiques polítiques molt diverses.

Aquest és el calendari dactivitats:

- La Nova Geopolítica:

" El canvi climàtic, la transició ecològica i energètica, les derivades geoestratègiques de la guerra d'Ucraïna o la gestió dels impactes de la COVID-19 estan configurant una nova geopolítica on la democràcia europea ha de saber trobar el seu lloc. Quins són les opcions de la democràcia europea en el nou context geopolític mundial?"

Horari: Dijous 6 doctubre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia , i streaming online des d'aquest link.

- Estratègies sostenibles de finançament de la democràcia:

"El context econòmic actual ens obliga a preguntar-nos la necessitat d´una prospectiva de la situació de l´economia internacional per analitzar els elements estructurals clau de les economies espanyola i europees, i respondre preguntes com ara: fins quan i com podrem finançar-nos? ¿ Què cal esperar de les polítiques econòmiques i fiscals?Quines polítiques de creixement caldrà aplicar?Com podrem continuar pagant les nostres democràcies i l'estat del benestar europeu fent que segueixin sent econòmicament sostenibles en el nou context geopolític?"

Horari: Dijous 13 doctubre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.



- Les democràcies i els reptes i costos de la transició energètica:

"La urgent transició energètica s'ha de fer tenint en compte els costos que suposarà per a la població i el teixit empresarial. Pilotar-la adequadament en democràcia significa pensar en qui la pagarà i com, canalitzar correctament els efectes distributius que tindrà sobre els diferents actors econòmics i la població en particular, i veure a quina velocitat es podrà fer en funció de les tecnologies disponibles, preus i costos existents."

Horari: Dijous 20 doctubre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.

- Privadesa, intel·ligència artificial, poder i democràcia:

"La relació entre privadesa, el poder de les grans empreses tecnològiques, la relació d'aquestes amb el poder democràtic i la ciutadania conformen el triangle poder-tecnologia-privadesa que acaba afectant la democràcia i ens interpel·la sobre com l'hem d'afrontar. Com actuar quant ciutadans? Diagnosi, anàlisi i propostes d'acció per sobreviure a fenòmens de tal velocitat i magnitud que sovint ens deixen poc marge per a la reacció democràtica."

Horari: Dijous 27 doctubre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.



- Els nusos de la justícia:

"Les raons de la justícia no sempre són les raons de la gent, i aquesta disconformitat ofereix diferents intensitats depenent de la cultura jurídica, la manera com s'articula el poder judicial a cada Estat i la capacitat operativa real en funció dels recursos amb els que es treballa. Els nusos de la justícia són molts i afecten de manera central el bon funcionament d'un Estat democràtic. Cal plantejar-los i oferir propostes per resoldre'ls."



Horari: Dijous 3 de novembre, a les 18h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.



- Nusos de la deliberació democràtica:

"Les democràcies liberals afronten reptes com la polarització a la deliberació pública, que s'inclina perillosament cap a interpretacions restrictives i atacs a drets aparentment consolidats. Paral·lelament, es consoliden canvis estructurals com la defensa de la igualtat o la necessitat d'una mirada feminista de l'àgora democràtica Apareixen noves institucionalitats i noves mirades (des del feminisme a posicions regressives en drets) que marquen la posició/les línies per dirimir els nusos en la deliberació democràtica i proposen nous elements de deliberació a l'àgora pública, sovint antagònics."

Horaris: dijous 10 de novembre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.

- L'Estat del sistema de salut:

"La confiança en el sistema de salut és un dels pilars fonamentals sobre els quals s'assenta l'adhesió al sistema democràtic al nostre país. En els darrers anys, s'ha vist sacsejat per la pandèmia i cal avaluar en quin punt es troba a el que fa a la sostenibilitat financera i organitzativa, analitzant les reformes urgents en salut pública, atenció primària i gestió hospitalària, necessàries per mantenir-lo eficient i de qualitat."



Horaris: Dijous 17 de novembre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.

- El Nus Camp-Ciutat-Metrópoli:

"La gestió democràtica del territori té en compte elements com qui ha de tenir veu i amb quina ponderació en la presa de decisions sobre el territori, en una escala que contempla el gradient camp-ciutat-metròpoli fins a considerar la Catalunya-ciutat, però també la necessitat de pensar en la ruralització de la metròpoli Quins són els elements de gestió necessaris?Quina ideologia i valors subjacents trobem en les diferents mirades en la gestió del territori?Des de la gestió mediambiental, alimentària, urbanística... com ho volem gestionar i quines implicacions tenen les diferents opcions?"

Horaris: dijous 24 de novembre, a les 18 h. Entrada gratuïta a CaixaForum Macaya, amb reserva prèvia.