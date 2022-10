El Festival de Sitges obre aquest dijous amb 'Venus' una edició amb 283 títols | @ep

El 55 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic obrirà aquest dijous amb la projecció de ' Venus ', dirigida per Jaume Balagueró i protagonitzada per Ester Expósito , en una edició amb 283 obres cinematogràfiques, de les quals 81 són curtmetratges i quatre són sèries de televisió.

El certamen, que se celebrarà fins al 16 d'octubre i tindrà entre els seus homenatges el 40è aniversari de ' Tron ', comptarà amb 350 artistes convidats, dels quals 158 passaran per la catifa vermella, i la programació inclou pel·lícules de 40 dones directores, ha informat el festival.

Entre els artistes internacionals que passaran pel festival figuren el cineasta Dario Argento, l'actriu Eva Green, l'oscaritzat director Michel Hazanavicius , l'icònic Robert Englund , l'actor Lee Jung-Jae --protagonista d''El juego del calamar'--, els directors Edgar Wright i Quentin Dupieux , l'actriu Berenice Bayo i l'especialista en efectes especials Colin Arthur , entre molts altres.

DE BALAGUERÓ A GUADAGNÍ



El Festival de Sitges obrirà amb la pel·lícula ' Venus ' i conclourà amb ' Fins als ossos: Bones and all ', de Luca Guadagnino i protagonitzada per Timothée Chalament, Chloë Sevigny i Mark Rylance.

La Secció Oficial Fantàstic a competició oferirà una selecció dispar de temàtiques i estils després del triomf de ' Lamb ' l'any passat, i comptarà amb títols com ' Nightsiren ', de Tereza Nvotová; 'The Knocking', de Max Seeck i Joonas Pajunen; 'Ens cérémonies', de Simon Rieth; 'Tropique', d'Edouard Salier i 'Huesera', de Michelle Garza.

La secció a competició també tindrà 'Everything will be OK', de Rithy Panh; 'The Origin', d'Andrew Cumming; 'Medusa Deluxe', de Thomas Hardiman; 'Sisu', de Jalmari Helander --que ja va ser premiat a Sitges per ' Rare exports: un conte gamberro de Nadal '-- i ' Emily ', el debut de l'actriu Frances O'Connor en la direcció sobre la vida d' Emily Brönte.

La programació de cinema estatal, a més del film inaugural, comptarà amb pel·lícules com ' Cerdita ', terror rural que suposa el debut de la directora Carlota Pereda; 'La pietat', d'Eduardo Casanova; 'Mantícora', de Carlos Vermut, i 'As bestas' , un thriller de Rodrigo Sorogoyen que va optar a seleccionar Espanya als Oscars .

També tindrà l'estrena mundial d'' Irati ', de Paul Urkijo , l'estrena europea de ' Vells ', un film de terror dirigit per Raúl Cerezo i Fernando González Gómez i el debut al llargmetratge de Luis Tinoco amb ' La paradoxa d'Antares ' , que es veurà a Sitges en premiere europea.

L'edició 2022 del Festival de Sitges recuperarà després de dos anys la tradicional Zombie Walk , que se celebrarà el 8 d'octubre amb Michel Hazanavicius com a padrí.