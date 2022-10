L'escriptora francesa Annie Ernaux ha estat guardonada amb el premi Nobel de literatura 2022, segons ha anunciat l'acadèmia Sueca. El jurat destaca que Ernaux, autora de més de trenta obres, examina de manera consistent i des de diferents angles “una vida marcada per fortes disparitats quant a gènere, idioma i classe”.

L'escriptora francesa compta amb diverses obres traduïdes al castellà com 'L'home jove', 'Memòria de noia' o 'Mira les llums, amor meu'.

Arxiu - Annie Ernaux @ep

El portaveu de l'Acadèmia sueca ha detallat després de l'anunci que Ernaux creu manifestament "en la força alliberadora de l'escriptura" i ha destacat que la seva escriptura "està completament subordinada al procés del temps". "La seva feina és intransigent i està escrita en un llenguatge senzill, net", ha reconegut el portaveu suec.

Alhora, han exalçat que les seves obres revelen l'agonia de l'experiència de classe, descrivint la vergonya, la humiliació, la gelosia o la incapacitat de veure qui ets, ella ha aconseguit una cosa admirable i perdurable.

Després de l'anunci de l'Acadèmia, el president de França, Emmanuel Macron , ha felicitat l'escriptora al perfil de Twitter, on ha elogiat la seva feina per "escriure des de fa 50 anys la novel·la de la memòria col·lectiva i íntima de França".

"La seva veu és la de la llibertat de la dona i dels oblidats del segle. S'uneix amb aquesta coronació al gran cercle dels premis Nobel de la nostra literatura francesa", ha escrit.

BIOGRAFIA D'ANNIE ERNAUX



Annie Ernaux va néixer a Lillebonne (França) el 1940 i va créixer a Normandia. El seu treball de memòria que tracta sobre el seu entorn rural va aparèixer d'hora com a projecte que intentava ampliar els límits de la literatura més enllà de la ficció en el sentit estricte. Tot i el seu estil clàssic i distintiu, declara que és una "etnòloga de si mateixa" més que una escriptora de ficció.

Així ho demostra quan va abandonar les obres de ficció per les autobiogràfiques, per això va començar a narrar històries de la seva vida, passant des de la seva infància fins a la seva família, i sense oblidar el seu matrimoni o el càncer de mama que va patir.

El debut d'Ernaux va ser 'Les armoires vides' (1974) i ja en aquest treball va començar la seva investigació sobre el seu passat normand, però era el seu quart llibre, 'La place' (1983; A Man's Place, 1992), cosa que li va atorgar el seu gran avenç literari, com reconeix l'Acadèmia. En tot just un centenar de pàgines va fer un retrat desapassionat del seu pare i de tot el medi social que l'havia format fonamentalment.

A més, l'escriptora ha inserit reflexions sobre la seva escriptura, on es distancia de "la poesia de la memòria" i advoca per una escriptura plana: una escriptura plana que en solidaritat amb el pare evidencia el món i el llenguatge. No obstant això, també hi ha una important dimensió política en el llenguatge d'Ernaux, la seva escriptura està sempre enfosquida per un sentiment de traïció a la classe social de què parteix.

"Escriure és un acte polític, que ens obre els ulls a la desigualtat social", destaca l'Acadèmia. I per això, l'escriptora utilitza el llenguatge com a "ganivet", com ella en diu, per esquinçar els vels de la imaginació.

El seu darrer llibre, 'L'home jove' ha estat una obra molt admirada a França, i hi explica la manera distanciada i impersonal de la tercera persona, una vida, la pròpia, amb l'evolució del món al llarg dels anys, segons informa 'Le Monde'.

El guanyador del 2021 va ser l'escriptor Abdulrazak Gurnah, nascut a Tanzània i resident al Regne Unit, i se li va atorgar el Premi Nobel pel seu "interès en els efectes del colonialisme i el destí dels refugiats i la seva relació amb cultures i continents".

115 PREMIS NOBEL, 17 DONES



Fins ara, s'han lliurat 115 premis Nobel en aquesta categoria i onze han anat a parar a mans d'escriptors en llengua espanyola. D'aquest més de centenar de premis, només 17 han estat per a dones. Ruyard Kipling és el guanyador més jove d'aquest premi (41 anys) i Doris Lessing la més gran (88 anys).

Entre els recents guanyadors del Premi Nobel de Literatura hi ha Louise Glück (2020, Estats Units), Olga Tokarczuk i Peter Handke (edició conjunta, després de no concedir-se el 2018), Kazuo Ishiguro (2017, Regne Unit), Bob Dylan (2016, Estats Units), Svetlana Aleksiévitx (2015, Bielorússia), Patrick Modiano (2014, França), Alice Munro (2013, Canadà), Mo Yan (2012, Xina), Tomas Transtrmer (2011, Suècia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú)