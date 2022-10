La ciutat de Liverpool , al Regne Unit , albergarà el Festival d'Eurovisió 2023 , que celebrarà el seu gran final el proper dissabte 13 de maig a l'estadi 'M&S Bank Arena' al costat del riu Mersey, segons ha informat aquest divendres la Unió Europea de Radiodifusió .

La BBC, juntament amb la UER, organitzarà el certamen musical al costat de la televisió pública ucraïnesa. Liverpool va ser el lloc escollit després d'un procés en què es van examinar les instal·lacions del municipi, la capacitat per acollir milers visitants, les infraestructures i l'oferta cultural de la ciutat amfitriona per reflectir la victòria d'Ucraïna el 2022.

El supervisor executiu del Festival d'Eurovisió de la UER, Martin Österdahl, ha explicat que l'M&S Bank Arena "supera tots els requisits necessaris per albergar un esdeveniment mundial d'aquesta magnitud". "Estem molt impressionats amb la passió que la ciutat ha mostrat en acollir el concurs i les seves idees per incloure els guanyadors de l'any passat, Ucraïna, al centre", ha dit.

La Unió Europea de Radiodifusió (EBU, per les sigles en anglès) i la cadena britànica BBC van confirmar al juliol que el certamen d'Eurovisió 2023 se celebraria al Regne Unit , que reemplaça Ucraïna com a seu per al festival.

Així, ha assenyalat que "Ucraïna, com a país guanyador l'any passat, automàticament passarà a la final del proper certamen al costat dels cinc grans" - en relació amb els Estats que més contribueixen econòmicament al festival: França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Regne Unit-- i que la decisió es va prendre per la impossibilitat de garantir la seguretat dels assistents.

El grup ucraïnès Kalush Orchstra va triomfar al festival aquest any a Torí (Itàlia) però la UER, que produeix l'esdeveniment anual, va decidir que l'esdeveniment no es pot fer al país devastat per la guerra.