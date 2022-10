Mario Vargas Llosa, a l'acte d'Espanya Ciutadana a Màlaga

Mario Vargas Llosa ha rebut aquest dilluns el premi 'Madrileny de l'any' per l'amor a la ciutat on viu des que va començar, el 2015, la seva relació amb Isabel Preysler . Un reconeixement que l'escriptor ha rebut acompanyat per la filipina i en què s'ha pronunciat per primera vegada sobre la mediàtica ruptura de Tamara Falcó i Íñigo Onieva .



"Gràcies a Isabel, que és una madrilenya més antiga que jo però aquí marxem en el nostre amor a Madrid i en la nostra simpatia per aquesta ciutat que ens ha acollit amb tant d'afecte" apuntava Vargas Llosa en recollir el seu premi, un "honor" que no ha dubtat a compartir amb la parella, orgullosa per aquesta espontània dedicatòria.



En un discret segon pla, l'escriptor assistia durant l'esdeveniment a les primeres declaracions d'Isabel sobre el delicat moment que travessa la seva filla: " Tamara es troba estupendament i va molt bé. Jo, mentre estan tranquils els meus fills, i Tamara està tranquil·la, jo estic tranquil·la ” confessava.



Tot i això, després del premi, Mario s'ha pronunciat també sobre la ruptura i, assegurant que ell prefereix no parlar sobre una hipotètica reconciliació després del pas al capdavant d'Íñigo disculpant-se de nou públicament amb Tamara - "que ells decideixin, jo no opino" ha afirmat - sí que ha revelat la seva decepció amb l'empresari per la seva infidelitat: " M'ha defraudat molt ".