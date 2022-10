Teatre - .Els responsables del Maldà presenten la temporada

Un total de setze espectacles, dels quals sis seran estrenes absolutes i dues produccions pròpies, constitueixen la programació per a aquesta nova temporada del Maldà, una de les sales de proximitat de Barcelona que desenvolupa un treball més coherent i ambiciós. Així s'ha informat a l'acte celebrat al vestíbul de les Galeries Maldà on van assistir els responsables del teatre i els de la major part de les companyies participants, alguna de les quals va oferir fins i tot una petita demostració del seu propi espectacle.



Dentre totes les obres programades cal destacar algunes pel seu caràcter reivindicatiu o especial simbolisme. Així a “Adéu, Jane!”, de Clara Moraleda i Juanjo Marín, es tractarà del trauma que suposa l'extirpació del pit a una noia jove; “Divina de la mort”, de la Companyia Fa-òf, ho farà sobre violències estètiques en clau de cabaret; Des de l'ull de l'huracà, de Pau Carrió, reivindicarà la figura de Marie Colvin, corresponsal de guerra assassinada per la dictadura siriana; mentre que “La punta de l'iceberg”, de La Virguería, s'ocuparà d'un tema punt menys que el tabú com és el del plaer femení. La meitat de la programació tindrà caràcter musical, entre els quals n'hi haurà un de nova creació, “Tres desitjos”, producció de la casa amb la companyia La Sinàptica.



D'altra banda, es fomenta l'emergència de noves companyies i veus emergents amb la presència del Col·lectiu Pedant a Missa, que presentarà Sant Pere el farsant i de Catalina Florit i Joan Aguiló, que oferiran Herois anònims, un espectacle itinerant sobre històries reals de gent del Barri Gòtic, mentre que el Col·lectiu Desasosiego presentarà “Un segon sota la sorra”, versió musical de “Bodas de sangre” que va obtenir el premi Mortiz al Festival de Tàrrega. Una altra dada simpàtica l'incorporarà la programació nadalenca amb unes Nadals molt poc convencionals i una gran festa de cap d'any la nit de Cap d'Any.

Teatre.Els professionals que actuaran aquesta temporada a El Maldà

I dues novetats importants: la primera, que els diumenges al migdia hi haurà una sessió vermut (aquest mes d'octubre, El mal de jazz: quan Barcelona era hot amb Cinta i Joel Moreno); i la segona, que es tornaran a distribuir els programes de mà que van quedar suprimits per culpa de la pandèmia.



Els responsables de la sala van manifestar la seva satisfacció pel funcionament de la temporada anterior en què es van oferir quinze espectacles amb 218 funcions, un 50% de producció pròpia, i es va registrar un 73% d'ocupació, és a dir, 7.158 espectadors, el que, atès el reduït de la sala, és tot un èxit. L'autoria va assolir la paritat de sexes, amb un lleuger percentatge superior de dones tant en direcció com en dramatúrgia. A més, es van realitzar 88 bitlles per Catalunya i per a aquesta temporada està previst que facin gira tretze espectacles.



La sala El Maldà està gestionada des de fa deu anys pels Pirates que justament ara arriba al seu desè aniversari en aquesta tasca.